人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>健康·生活

上海市实现社会面清零

将进一步巩固扩大疫情防控成果

2022年05月18日04:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报上海5月17日电　（记者李泓冰、曹玲娟）在17日召开的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，目前，上海全市16个区都已实现社会面清零。

　　实现社会面清零，意味着已经阻断疫情的社区传播，这是逐步解封、恢复常态化防控的重要前提条件，也是疫情防控应急处置的主要工作目标。

　　依据社会面清零的评价标准，即以行政区为单位，区内社会面（含管控区、防范区，以及非闭环管理的社会流动人员等）阳性感染者数量日趋减少、风险可控，如果连续三天单日新增数为零，就可以认为实现社会面清零。

　　本轮疫情暴发以来，上海经历过诸多不易：4月4日，全市当日新增阳性感染者数量首次突破1万例；4月13日，单日新增阳性感染者数达到峰值27605例；4月29日，风险人群排查中首次没有发现新增病例；5月15日，单日新增阳性感染者数首次降至1000例以内。

　　近阶段，上海持续开展基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查。根据筛查结果，5月16日全市共划分封控区4057个，涉及人口数约86万；管控区16484个，涉及人口数约300万；防范区51803个，涉及人口数约1944万。

　　5月17日，上海市委书记李强在奉贤区检查疫情防控工作时指出，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，把降新增和防反弹牢牢抓在手上，以更加坚定果断、全面彻底的措施做到应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，进一步巩固扩大疫情防控成果，有序有效恢复正常生产生活秩序，为打赢大上海保卫战奠定坚实基础。

　　接下来，上海将按照疫情防控常态化的要求，逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区，向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月18日 01 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部