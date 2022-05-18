本报上海5月17日电 （记者李泓冰、曹玲娟）在17日召开的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，目前，上海全市16个区都已实现社会面清零。

实现社会面清零，意味着已经阻断疫情的社区传播，这是逐步解封、恢复常态化防控的重要前提条件，也是疫情防控应急处置的主要工作目标。

依据社会面清零的评价标准，即以行政区为单位，区内社会面（含管控区、防范区，以及非闭环管理的社会流动人员等）阳性感染者数量日趋减少、风险可控，如果连续三天单日新增数为零，就可以认为实现社会面清零。

本轮疫情暴发以来，上海经历过诸多不易：4月4日，全市当日新增阳性感染者数量首次突破1万例；4月13日，单日新增阳性感染者数达到峰值27605例；4月29日，风险人群排查中首次没有发现新增病例；5月15日，单日新增阳性感染者数首次降至1000例以内。

近阶段，上海持续开展基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查。根据筛查结果，5月16日全市共划分封控区4057个，涉及人口数约86万；管控区16484个，涉及人口数约300万；防范区51803个，涉及人口数约1944万。

5月17日，上海市委书记李强在奉贤区检查疫情防控工作时指出，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，把降新增和防反弹牢牢抓在手上，以更加坚定果断、全面彻底的措施做到应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治，进一步巩固扩大疫情防控成果，有序有效恢复正常生产生活秩序，为打赢大上海保卫战奠定坚实基础。

接下来，上海将按照疫情防控常态化的要求，逐步由应急处置状态下的封控区、管控区、防范区，向常态化防控下的高中低风险地区分类管理转变。

《 人民日报 》（ 2022年05月18日 01 版）

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