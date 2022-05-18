扎扎实实朝着防控目标迈进——写在上海实现社会面清零之际

这是一场异常艰巨的防控战——

3月初，奥密克戎突袭上海。速度快、传播隐匿，感染者从几个、几百到几万、几十万；单日新增病例最高达到2.7万例，累计新冠病毒阳性感染者超60万例。

这是一场必须打赢的防控战——

坚持“动态清零”总方针不动摇，上海采取全域静态管理、全员检测筛查、全面流调排查、全程查漏补缺等综合防控措施，做到“应检尽检、应隔尽隔、应收尽收、应治尽治”。

在党中央的坚强领导下，全国上下勠力同心、大力支援，上海经受住了武汉保卫战以来最为严峻的防控考验，取得阶段性成效。2500万人的超大城市，迎来社会面清零的重要节点。

一辆载有援沪医疗队员的大巴车驶过上海外滩中山东二路（5月5日摄）。新华社记者 李贺 摄

分秒必争，超大城市迎战奥密克戎

5月17日清晨，上海外滩。有着近百年历史的海关大楼传出浑厚的钟声，城市熟悉的气息也在逐渐回归。

进入3月份，上海市新增新冠肺炎感染者数量持续上升，疫情形势严峻复杂：

3月12日，上海市中小学调整为线上教学；

3月28日，上海市以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查；

4月6日，累计报告感染者已突破10万例；

4月13日，单日新增病例达到2.7万例峰值……

俯瞰上海世博方舱医院（4月30日摄，无人机照片）。新华社记者 李贺 摄

疫情汹汹！在超大城市应对传播快、隐匿强的奥密克戎，还要保持城市核心功能的正常运转，任务艰巨、挑战巨大。

以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施。

在党中央坚强领导下，上海疫情防控工作把推动“动态清零”作为坚定不移的目标，把统一思想认识体现在各个方面，把统筹好疫情防控与保障城市核心功能运转贯穿始终，持续加快社会面清零攻坚。

这是一场分秒必争的阻击战——

奥密克戎传播力惊人，2至3天即可传播一代，对于大城市是极为难缠的对手。

4月30日，走出医院准备回家时，小华（右）和姐姐回身向护送他们出院的医护人员挥手道别。当日，由上海交通大学医学院附属仁济医院南部院区（新冠定点医院）收治的3岁重症新冠患者小华（化名）出院。新华社记者 李贺 摄

4月以来，上海以全员筛查为突破口，实施“核酸+抗原”检测模式，及时把传染源“捞”出来。深挖潜力，紧急扩容设备、招募和培训检测人员，单日最大检测能力增长到850万管，是3月初的8倍。

这是一场不容松劲的保卫战——

“请出示健康码。”5月17日上午，在徐汇区田林街道吴中公寓，一单居民购买的生活物资到了。在公寓门口的缓冲区，物业人员手持一个“数字哨兵”设备，对着配送小哥的健康码一扫，对方的体温、48小时核酸检测阴性证明等关键信息都出来了。

上海以“管理”为重点，优化社区管控，严格重点场所、重点人员闭环管理，阻断传播链条。以“转运”为中心，刻不容缓推动“四应四尽”，隔离控制传染源。不断扩大方舱医院收治规模，千方百计扩充隔离用房。

超大城市慢下来、静下来，严格按照“三区”划分，迎战病毒。4月11日第一次划分时，防范区数量小于封控区加管控区；截至5月16日，上海封控区人口下降到百万人以下，防范区人口近2000万人。

这是一场同舟共济的攻坚战——

老旧小区、旧式里弄和城乡接合部人口密度高，居住和卫生条件相对较差，来自于这些区域的感染者一度在新增阳性感染者中占大多数，是病毒最易侵袭的“短板”。上海以“拔点”为抓手，对疫情较重的街镇进行集中攻坚，加快推动社会面清零。

4月底，单日新增病例降到1万例左右；

5月10日，上海已有8个区和浦东新区部分街镇社会面基本清零；

5月15日，单日新增病例降到1000例以下；

“目前，上海全市16个区都已实现社会面清零。”17日的上海疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹说。

工作人员在位于上海市金山区的巴斯夫护理化学品（上海）有限公司工厂对货车进行消杀（4月15日摄）。新华社记者 丁汀 摄

筑牢屏障，人人都是守“沪”一线

5月14日，历经30多天治疗，上海108岁新冠重症患者叶鸣从复旦大学附属浦东医院出院。

作为目前国内最高龄新冠重症核酸转阴出院患者，叶老先生70多年前曾上过抗美援朝战场。

“父亲这次能出院，我们家里人都感到很惊喜。”老人女儿叶芬说，父亲有冠心病、心绞痛、脑梗等基础性疾病，在护理团队的精心照护下，他的各项化验指标及生命体征一天比一天好转。

5月15、16、17日通报的数据显示，连续三天，上海社会面新增为零。

这个“零”来之不易。

在上海市南京路步行街，附近的居民排队进行核酸筛查（5月6日摄）。新华社记者 李贺 摄

这场“大上海保卫战”中，社区工作者、基层干部、下沉干部、公安干警、志愿者和居民群众弘扬伟大抗疫精神，携手同心，团结奋斗，汇聚成众志成城的力量。

白衣为甲，医护人员以生命赴使命——

对于有着500万老人的上海而言，奥密克戎是更难考题。数十万医护人员在核酸检测点、在病房、在方舱，践行“人民至上、生命至上”。上海市公共卫生临床中心等定点医院，“多兵种”协同联合作战，合力攻克“重症”堡垒，多位百岁老人治愈出院。“对老、少、孕、重每个特殊病例，都要定向施治，因人施策。”中心主任范小红说。

5月17日，在“大白”的搀扶下，97岁的宋奶奶从瑞金医院卢湾分院出院，经过医护人员9天的精心诊疗，她已核酸转阴，即将进行后续基础疾病治疗。医疗防线受到疫情高压冲击，医疗资源总量不足，这里创新模式，让8张ICU病床高效轮转。

居民在上海市黄浦区核酸筛查点接受采样（5月7日摄）。新华社记者 李贺 摄

全力以赴，数万白衣天使奔“沪”而来——

全国22个省份3万余名医务人员和重症专家相守偕行，在核酸采样点、方舱医院、定点医院，与上海并肩奋战。来自全国各地、社会各界的支持、援助涌向上海、温暖上海，汇聚成攻坚克难、共同抗击疫情的强大力量。

你好，外滩；再见，上海。5月17日，山东援沪医疗队来到外滩，“我们就快要回去了，来和上海告别，今天社会面清零了，真开心里面有我的一份力。”有队员说。

中国工程院院士、瑞金医院院长宁光感叹：“从援沪人员身上看到了中国医务人员的精神，他们是最可爱的人。”

挺身而出，社区工作者做好群众身边事——

“在岗位上，就要独当一面，扛起责任。”“90后”潘晓喆声音嘶哑，语调却冷静而坚定。

本轮疫情以来，这位年轻的嘉定区马陆镇崇文社区党支部书记、居委会主任，在连续大量的社区工作中喊哑了嗓子。战“疫”大考，上海社区干部全力奋战，主动承担各种急难险重任务，身体力行书写为民答卷。

5月17日上午，在出示了小区出入证、扫“场所码”、测体温后，家住静安区的梁晓慧在封控后第一次走出小区，走进附近的联华超市。“我熟悉的上海正在回来。”当天早上8点，这家超市正式从此前的线上营业模式，调整成为“线上+线下”的双线保供模式。

“双线作战”，工地产线“轰鸣声”再度响起——

截至5月13日，上海9000多家规模以上工业企业中已复工4400多家，占比接近50%；三批“白名单”企业3000多家复工复产，整体复工率超过70%。

近日，巴斯夫护理化学品（上海）有限公司与金山区政府“云签约”了高端护肤靓妆产品技改项目，投资总额约2.8亿元。“疫情带来不确定性，但我们依然看好中国市场。”巴斯夫护理化学品（上海）有限公司总经理贾培世说。

守望相助，筑起群防群控抗疫屏障——

数十万感染者扑面而来，城市忽然按下暂停键，多方资源告急……2500万上海市民识大体、顾大局，以众志成城、守望相助的精神，筑起一道群防群控的抗疫堤坝。

组织团购、搬运物资、维持秩序……有了党员干部作为先锋模范，上海社区内的“能人”、志愿者也都纷纷站了出来。

5月17日，在上海市松江区，小朋友们在骑自行车。新华社记者 刘颖 摄

逐步“沪”苏，严守来之不易的防控成果

5月17日上午10时，中国福利会国际和平妇幼保健院，伴随着一声清脆的哭声，30岁的牛女士迎来了自己的女儿，体重3600克。

“疫情中每次出行都是不认识的邻居无偿驾车接送我们，真没想到，在上海社会面清零的这天，宝宝诞生了。”牛女士说。

5月17日，市民在上海市静安区的一家超市内选购商品。新华社记者 方喆 摄

5月17日，工作人员在位于上海市徐汇区的一家星巴克咖啡店内制作网络订单货品。新华社记者 方喆 摄

11时，星巴克淮海西路店，经理盛莉熟练地打包了4杯拿铁交给外卖小哥。16日刚刚恢复营业的这家店，拿铁和焦糖玛奇朵成为最受欢迎单品，消费者线上下单，由骑手送达。有咖啡店“归来”是城市逐步恢复的一个缩影。

12时，上海地铁徐家汇站，值班站长章琦和他的同事们正在站厅和站台进行每日例行的消杀作业，重点包括传送带、栏杆、手扶带等手部容易碰触的地方。

这里平时日均客流量大约40万人次，目前处于停运状态。5月22日起，地面公交和轨道交通有条件逐步恢复运营。

5月17日，市民在上海市嘉定区一家饭店的外卖摊位前扫码购物。新华社记者 方喆 摄

根据安排，上海将分三阶段恢复正常生产生活秩序，力争6月1日至6月中下旬，在严格防范疫情反弹、风险可控的前提下，全面实施疫情防控常态化管理，全面恢复正常生产生活秩序。

上海疫情得到有效控制，防控取得阶段性成效。但反弹风险依然存在，防控基础还不够稳固，仍需压实每一个责任环节，细化每一条防控措施，拧紧每一个“水龙头”，不断巩固拓展清零成果。

紧紧围绕降新增、防反弹的重点，上海将建立健全“四个机制”。

5月17日拍摄的上海街景。新华社记者 丁汀 摄

——便捷灵敏的发现机制。

把常态化核酸采样点作为重要的基础设施，上海各区正在居民社区、办公场所、企业园区、地铁站周边、交通场站等区域积极构建“15分钟核酸服务圈”。目前已布局设置各类核酸采样点超过9900个点位、1.6万个工位。

——及时高效的处突机制。

早发现、早处置，是疫情常态化防控的关键。针对企业、建筑工地、养老院等重点场所，上海通过强化管控力度，开展专项行动，严防“跑冒滴漏”，巩固防控成效。

——动态调整的管控机制。

截至5月12日12时，上海沿街商铺、居民小区、商场超市、企业厂房等41.3万家单位申领“场所码”132.7万个。上海对不同业态形成疫情防控指南“一业一指引”“一企一方案”，建设“无疫小区”“无疫工厂”。

——自觉自律的自我健康管理机制。

松江区岳阳街道方舟园居民区党总支书记樊晓岚表示，为了筑牢“安全墙”，在小区大门口引入三级智能消杀设备，严格执行每天“一户一证一人一次”进出小区。“我们动员大家思想上不能懈怠，必要时还得摒摒牢、捂一捂，直到最终胜利。”

4月29日，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司工人在生产车间忙碌。新华社记者 张建松 摄

5月17日拍摄的上海洋山深水港四期自动化码头。新华社记者 丁汀 摄

5月17日，洋山深水港四期自动化码头，7个泊位均停满船舶，整装待发、一字排开。当日，上海港集装箱吞吐量已回升至11万标准箱。

那个熟悉的上海，正在回来。（执笔记者：姜微、齐中熙、周琳；参与记者：何欣荣、贾远琨、潘旭、周蕊、龚雯、杨有宗、袁全、有之炘、王辰阳）