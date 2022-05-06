为什么减肥老瘦不下来？这五个问题要知道

天气渐渐变热，又到了秀好身材的时候了。同样是减肥，有人瘦成一道闪电，有人却胖得一如既往。近日，人民网记者采访了天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗，跟您聊聊关于减肥的那些事。

问：节食减肥有饥饿感时，是在消耗脂肪吗？

边姗姗：不一定。人体感到饥饿是一种机体的保护性反应。如有饥饿感时不及时补充能量，机体会首先消耗体内储备的糖原，用来维持血糖水平。如糖原耗尽，还未补充能量，就会出现低血糖。只有长期饥饿的情况下，机体才会动用体内储存的脂肪，而且短时间内大量动用脂肪可能会出现酮症酸中毒。

问：节食到底能不能减肥？

边姗姗：可以。节食可以在短时间内让人的体重迅速下降，但失去的重量大部分来自水分和肌肉组织，而不是脂肪。随着肌肉的丢失，代谢率下降，能量消耗也会随之减少。当停止节食恢复正常饮食时，机体就会变成吸收高、消耗低的“易胖难瘦”体质。反弹就是必然的了。

问：节食对身体有什么危害？

边姗姗：过度节食会造成月经不调、闭经、不孕不育等，同时还可能会造成脂质代谢异常、贫血、神经性饮食失调症等。

问：减肥就是单纯减体重吗？

边姗姗：当然不是。只有过多的脂肪才会给人体带来疾病的风险以及臃肿的身材。降低体脂率，让其保持在合理的范围内，才是真正的减肥。如果仅仅追求减少重量，而不去降低体脂比例，甚至减少的是骨骼、肌肉等身体有用的部分，那就和减肥的促健康目标背道而驰了。

问：那么，如何科学有效的减肥呢？

边姗姗：任何以盲目节食为途径的减肥，都是在跟生命健康进行对抗。要知道减肥没有捷径，只有通过调整饮食结构，养成健康生活方式，配合运动训练，在维持去脂体重的同时降低体脂率，使体重平缓下降，才是健康科学的减肥方式。

（视频制作：实习生李佳悦）

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