进门不换鞋 被带回家的也许不只是土

【长知识】

如果你踩到某种泥泞或恶心的东西上，你可能要擦鞋。但当你到家的时候，你总是在门口脱掉鞋子么？很多人不会。对很多人来说，到家时，鞋底会拖进来什么是最不会想到的事情。

尽管我们对室内环境的研究远未完成，但关于在家中穿鞋还是脱鞋的问题，科学倾向于后者。

人们90%的时间待在室内，因此在家中是否穿鞋的问题并不是一个小问题。你家里积聚的东西不仅包括灰尘，还包括脱落的毛发等。其中约三分之一来自室外，要么是被吹进来的，要么是在鞋底上踩进来的。

鞋和地板上的一些微生物是耐药病原体。再加上柏油路残留物等引发癌症的毒素，你可能会用一种新的眼光来看待你鞋子上的脏东西。

科学表明，你家中的铅和你家院子里的铅之间有很强的联系。这种联系最有可能的原因是从院子里吹进来的脏东西，或者是鞋子踩进来的脏东西，或者是你可爱的宠物毛茸茸的爪子带进来的脏东西。这种联系表明，首先要确保室外环境中的物质就留在室外。

如果你有一个非常简单的选择——在门口脱掉鞋子，那么为什么要在家中穿着鞋子走来走去呢？

在家里不穿鞋有什么缺点么？除了偶尔踢伤的脚趾，从环境健康的角度来看，在家中不穿鞋子也没有太多缺点。

需要鞋子支撑脚？简单——准备一些从未在室外穿过的“室内鞋子”就行了。我们都知道预防远胜过治疗，在家门口脱掉鞋子对我们很多人来说是一个基本而简单的预防活动。

（据新华社）