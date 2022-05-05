新冠肺炎疫情当前，谣言别添乱

【辟谣】

在近日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，近一段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，各地动态清零的任务十分艰巨。

就在全国各地为尽早实现社会面清零目标努力之时，有关新冠肺炎疫情的谣言却不断冒出。飞絮能加速传播新冠病毒、抗原检测可替代核酸检测、戴口罩能吹灭打火机则证明口罩失效……这些谣言的出现闹得人心惶惶。为澄清谬误、解疑释惑，科技日报记者采访了相关专家。

飞絮能加速传播新冠病毒？ 真相：没有飞絮造成感染的病例

梨花淡白柳深青，柳絮飞时花满城。都说最美人间四月天，但春暖花开时，北方难熬的“飞絮季”也来了。漫天飞舞的柳絮扑面而来，稍不留神它就“钻”进人们的口鼻里。

于是，有网友想当然地认为，既然接触过新冠病毒的物品都有可能携带病毒，那么在空中飘扬的柳絮和新冠病毒感染者咳出来的飞沫接触之后，也能吸附新冠病毒，随着其的飘散加速感染健康人群。

对此，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友明确表示，在过去两年多的研究当中，没有发现飞絮可以吸附病毒，同时到目前为止也没有关于飞絮造成感染的报道。

吴友尊表示，新冠病毒一般不会以游离病毒的方式直接从一个感染者传染给健康人，新冠病毒通常以飞沫作为载体，吸附在微小的飞沫颗粒表面，患者通过咳嗽、打喷嚏等方式将飞沫喷出，病毒则吸附在飞沫颗粒上随之一同排出。飞沫一般体积较小，粒径通常为1到5微米，其传播距离为1至2米，当健康人接触了吸附有新冠病毒的飞沫颗粒时，就可能被感染上。

“其实，这就是气溶胶传播的原理。”湖北大学生命科学学院教授陈纯琪说，如果通过飞絮感染上新冠病毒，需要具备非常苛刻的条件。首先，新冠感染者需朝着柳絮打喷嚏或咳嗽，吸附了病毒的飞沫还得沾到柳絮上，而且新冠病毒要达到一定数量，这片“毒”柳絮还必须精准地接触到健康人的呼吸道，才可能发生感染。因此，截至目前都没有有关飞絮造成感染的病例。

虽然飞絮加速传播新冠病毒的担心解除了，但是飞沫传播新冠病毒的危险还得防范，同时为了避免因杨柳飞絮等产生的花粉过敏，建议公众外出时一定要把口罩佩戴好。回到室内后应先洗手，同时清洗鼻腔和面部，及时清扫落在外衣上的飞絮。

抗原检测可替代核酸检测？ 真相：核酸检测依旧是“金标准”

可用于居家自测的新冠抗原检测试剂盒开售以来，颇受公众欢迎，甚至在上市之初就出现刚一上架就“秒空”的情况。很多人觉得相比去医院、社区进行核酸检测，抗原检测显然更方便，“宅”在家就可轻松完成检测。不少人甚至认为，抗原检测完全可以代替核酸检测，这种想法是否靠谱呢？

在国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强明确表示，抗原检测是核酸检测非常重要的补充手段，主要在管控人群、居家隔离人群或者密接管控人群中进行，但是抗原检测不能替代核酸检测，其检测结果也不能作为核酸检测结果的替代。

“抗原检测是检测新冠病毒外的抗原蛋白，而核酸检测是检测新冠病毒内部的RNA（核糖核酸）。”陈纯琪介绍，如果病毒表面的抗原蛋白数量比较少，那么检测结果标识——“小红杠”就有可能显示不出来。而核酸检测需要通过扩增来完成，因为有了扩增的环节，即便核酸数量很少，经过扩增其数量也会大幅增长，从而大大增加了检验的准确度，但这也造成检测时间较长。

两种检测方法各有利弊，但核酸检测至今仍是确定新冠病毒感染的“金标准”，其地位不能被抗原检测所替代。

目前，我国采取核酸检测、抗原检测交叉进行的筛查模式，既能更早地发现新冠病毒强阳性感染者，又不会漏掉弱阳性感染者，实现早发现、早报告、早隔离、早治疗。

戴口罩能吹灭火苗说明口罩失效？ 真相：以此作为口罩失效标准过于片面

近日，在朋友圈流传着一种口罩能否阻隔新冠病毒的“快速验证方法”。相关视频中，一个人戴着口罩吹打火机的火苗，并指出若能戴着口罩吹灭火苗，就表示所戴口罩不能阻隔新冠病毒，需要丢弃。

这种验证方法的原理是，如果戴着口罩能把火苗吹灭，就说明口罩已经“漏洞百出”，才会让气流轻而易举地通过。

对此，天津工业大学纺织学院教授钱晓明表示，口罩之所以能阻挡病毒主要靠熔喷布，熔喷布以聚丙烯为主要原料，由超细纤维组成。熔喷布纤维直径可达1到4微米，形成的熔喷布孔洞非常小，即使是直径极小的新冠病毒也无法通过。同时，熔喷布的超细纤维拥有较大的比表面积并带有较强的驻极电荷，因此可以很容易地吸附病毒和尘埃。

钱晓明认为，仅凭能否透过口罩吹灭火苗来判断口罩的有效性是片面的。“因为能否吹灭火苗，与火苗大小、吹的距离以及佩戴口罩的方式都有关系。”他说。

“若想确保熔喷布口罩的有效性，需首先满足以下3个条件。其一，需在正规渠道购买标有合格生产批号及符合国家标准的口罩产品；其二，要正确佩戴口罩；其三，要正确使用口罩，不能反复多次使用。”钱晓明表示。

抗衰NMN是治愈新冠的“神药”？ 真相：个案研究无法得出治愈新冠的结论

自从新冠肺炎疫情暴发以来，每隔一段时间就会流传出各种不靠谱的治疗新冠肺炎的“特效药”，有兽药、饮料等等，甚至连大蒜、雄黄都被赋予了能治愈新冠肺炎的功效。

对于明显不靠谱的传闻，大家都会一笑置之，不过最近网上有文章称，哈佛大学的医学博士用NMN治愈了新冠重症患者。又是哈佛大学背书，又涉及抗衰老“神药”NMN，这个传闻听上去似乎很可信，因此引起了广泛关注。

NMN全称烟酰胺单核苷酸，是一种由核糖和烟酰胺衍生的核苷酸。有报道称，补充NMN可提升细胞内烟酰胺腺嘌呤二核苷酸的数量，从而改善细胞的代谢状态，最终起到抗衰老的作用。

此次网传“NMN治愈新冠”的说法，主要的依据是美国医生罗伯特博士发表的一篇论文。在这项研究中，有10位患者接受了NMN治疗，他们都有发烧、咳嗽等症状。其中8位的核酸检测结果为阳性，血检显示病人体内的炎症因子出现了不同程度的升高。在接受NMN治疗后，病人症状得到缓解，炎症因子数量也有所下降。

“仅凭这项研究，是得不出NMN可治愈新冠的结论的，因为它只是个案研究。”天津市泰达医院重症医学科副主任王一旻表示，“根据循证医学，个案研究的证据充分度非常低。以新冠肺炎为例，很多患者都是可以自愈的。从表面上看，研究涉及的患者服用NMN后病情出现好转，但如果不服用NMN，患者是否也可以痊愈呢？此种个案研究是无法解释这一关键问题的。”