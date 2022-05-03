哮喘儿童不宜运动？这些坑千万别踩！

今年的5月3日是世界防治哮喘日。春夏之交气温不稳定，昼夜温差大，容易诱发哮喘。但有些家长因为对哮喘存在认识误区，以至于耽误了患儿的病情。如何正确应对待哮喘？本期《1分钟养生课》邀请中国中医科学院西苑医院儿科主任医师冀晓华，为广大网友分享相关知识。

冀晓华介绍，哮喘是一种以慢性气道炎症和气道高反应性为特征的异质性疾病。临床表现为反复发作的喘息、咳嗽、气促、胸闷等，常在夜间与凌晨发作或加剧。

“很多家长表示，患儿运动后会出现咳嗽、喘息、胸闷等症状，因此叮嘱孩子不要上体育课，不要剧烈活动。”对此，冀晓华表示，不要因为哮喘害怕运动。其实，室外运动可促使肺功能发育，增强肺活量和呼吸道防御能力，对患儿有许多好处。相反，不运动的患儿体质会变得更弱，对哮喘的预后有负面影响。

冀晓华强调，患儿运动关键要避开哮喘的急性发作期。哮喘患儿在经过一段时间规范治疗之后，症状会有所改善，比如咳嗽症状减轻，不再气喘等，建议在这个时候循序渐进地开展运动。但不要一开始就大量运动，而是要结合自身能力逐渐加码。如果处于哮喘急性发作期，一定要避免运动，多静养，待病情平稳时再进行适当的活动。

在门诊中，冀晓华发现，有些患儿在哮喘症状消失之后，家长就不给孩子用药了。对此，冀晓华明确指出这是不对的。

“中医认为，哮喘是有宿根的，需要长期治疗。而治疗的重点，就是在哮喘的缓解期。此时，可以采用健脾、补肺、补肾、化痰等，以便达到更好的治疗效果。”冀晓华说。

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