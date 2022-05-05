吃上营养餐  身体更健康（新时代新作为）

12点10分，伴随着清脆的下课铃声，贵州省铜仁市第十一小学食堂热闹起来，师生们将营养午餐送到各班教室。豆腐红烧鹅肉、肉末红薯粉、糖醋莲花白、素炒青瓜、紫菜蛋花汤，还有一个红苹果……四年级4班的陈曦同学打开饭盒，香味扑鼻。“我很喜欢学校的午餐，有时候比在家里吃得还好！”

“这些年，随着农村义务教育学生营养改善计划的实施，孩子们身体越来越棒。”学校副校长吴静介绍，学校80%以上的学生是进城务工人员子女和留守儿童，营养改善计划解决了学生吃饭难的问题，促进了学生健康成长，减轻了家庭经济负担，也解放了大量农村劳动力。

据介绍，2021年秋季学期起，农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天4元提高至5元。贵州省启动营养改善计划“提质行动”，让学生不仅能吃饱，更能吃得营养、科学。“午餐现在是两荤两素一汤，每天都有鸡蛋和水果，每周至少提供3次牛奶，孩子们越来越健康了！”吴静说。

与此同时，强化日常监管，保障食品和资金安全。铜仁市引入学生营养餐智慧云综合服务管理平台，对学校食堂进行信息化监管，各级管理人员可以实时查看各校采购情况、厨房操作情况等。

这是营养改善计划在各地深入实施的缩影。截至2021年12月底，有28个省份实施营养改善计划，覆盖农村义务教育学校12.38万所。中国疾控中心监测数据显示，10年来，营养改善计划实施地区男、女生平均身高累计增量分别为4.4厘米和4.0厘米，平均体重累计增量为3.6公斤和3.3公斤，均高于全国农村学生平均增长速度。“试点地区学生营养健康状况明显改善，身体素质明显提升，为促进教育公平、实施乡村振兴战略注入了强劲动力。”教育部相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 06 版）