新增3例社区筛查感染者 存在社会面传播风险

北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，5月2日15时至3日15时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者53例，其中，朝阳区27例，房山区14例，通州区和海淀区各3例，东城区、大兴区和丰台区各2例；普通型2例、轻型45例、无症状感染者6例；管控人员50例，社区筛查3例。

发布会现场，庞星火通报了社区筛查感染者情况：

感染者551：通过社区核酸筛查发现，现住朝阳区平房乡姚家园东里，外卖配送员。自述4月24日出现咽痛、咳嗽等症状，自行服药后症状好转。4月25日、29日报告核酸检测结果均为阴性。5月1日参加社区核酸筛查，5月2日报告结果为阳性，当日诊断为无症状感染者。其发病早且活动范围广，接触人数多，存在社会面传播风险。相关风险点位及人员均已管控落位，感染来源正在调查中。

感染者560、561：通过社区核酸筛查发现，为夫妻关系，现住东城区龙潭街道绿景苑小区，公司职员。感染者560自述4月25日出现发热等症状，4月26日前往医院就诊，当日报告核酸检测结果为阴性。5月1日二人参加社区核酸筛查，5月2日报告结果为阳性，5月3日诊断为确诊病例，临床分型分别为普通型、轻型。存在一定社会面传播风险，相关风险点位及人员均已管控落位，感染来源正在调查中。

据统计，4月22日至5月3日15时本市累计报告453例新冠肺炎病毒感染者，涉及14个区，其中，朝阳区183例，房山区117例，通州区46例，丰台区31例，顺义区22例，海淀区19例，石景山区10例，昌平区和大兴区各8例，东城区3例，西城区和延庆区各2例，门头沟区和经开区各1例。

疫情分析中发现一例感染者因3次上公厕引发3例续发病例，继而引发了近40例感染者。在此提醒市民朋友们上公厕时坚持科学佩戴口罩，注意手卫生。

庞星火表示，当前，本市社会面还存在零星隐匿传染源，要加快区域筛查，及时落位管控，严防区域外溢，坚决控制疫情扩散蔓延。要严格落实“四方责任”，各单位、部门、行业加强人员管理，落实各项防控措施。要坚持非必要不出京，尤其是中高风险地区人员、健康宝弹窗提示人员不得出京，按照规定进行核酸检测、健康监测。要科学佩戴口罩，一线防疫、外卖快递配送等重点人员在工作时要佩戴N95或KN95口罩；市民朋友外出尤其在医疗机构就医或陪同就医、取药时，探视高龄老年人、婴幼儿或有基础性疾病人员时，进行核酸检测、收取外卖快递时，出入人员密集及通风差的密闭场所时，风险难以判定但需要和陌生人近距离沟通时等特殊场景，要佩戴N95或KN95口罩；封控区、管控区、临时管控区等人员要佩戴N95或KN95口罩。