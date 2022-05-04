这5个是常见饮食误区，你中招了吗？

俗话说：“民以食为天”。饮食与健康之间关系密切，但是在我们的生活中却存在着不少的饮食误区。重庆医科大学附属第一医院临床营养科主治医师康冰提醒大家，合理膳食首先要避开误区，以下饮食误区的“坑”不要再踩。

误区1：大米、面粉越白越好

因全谷物入口感觉粗糙，精白米、精白面往往更受人们的欢迎。其实，谷物加工精度的提升会降低其营养价值。由于加工过度，谷物籽粒的谷皮、糊粉层、胚芽被分离出去，仅留下淀粉含量高的胚乳部分，膳食纤维损失严重，维生素B族和矿物质的损失约占60%~80%。长期食用精白米和精白面对健康不利，可能造成维生素和矿物质摄入不足，甚至导致维生素缺乏病。所以，大米和面粉不是越白越好，从营养学角度，提倡多吃全谷物。

误区2：豆浆可以替代牛奶

豆浆和牛奶在营养上各有特点，两者不能相互替代。豆浆和牛奶是不同种类食物，豆类蛋白质与奶类蛋白质均属于优质蛋白质。豆浆蛋白质含量与牛奶相当，易于消化吸收，其饱和脂肪酸、碳水化合物含量低于牛奶，不含胆固醇，且含有丰富的植物甾醇，适合老年人及心血管疾病患者饮用。但是，豆浆中钙的含量远低于牛奶，锌、硒、维生素A、维生素B含量也比牛奶低。对乳糖不耐受者，可选择酸奶、低乳糖或零乳糖奶制品。同时，含乳饮料不是奶，不能满足人体的营养需求。

误区3：土鸡蛋比洋鸡蛋更有营养

人们通常把在农家自然环境中散养的鸡所产的蛋称为土鸡蛋，将在养鸡场等用合成饲料养的鸡所产的蛋称为洋鸡蛋。两类鸡蛋的营养素含量大多数并无实质差别。真正意义上的土鸡是完全散养，主要以虫子、蔬菜、野草等为食。土鸡蛋由于产蛋鸡没有统一的饲料，所以根据鸡所吃的食物，鸡蛋其中所含的营养会受到影响，营养并不均衡。洋鸡蛋因为产蛋鸡有着统一的饲养标准和饲养程序，所以产出的鸡蛋质量比较整齐划一。

误区4：喝鲜榨果汁可以替代吃新鲜水果

鲜榨果汁即将水果榨成汁，加工过程会使维生素、膳食纤维等营养素流失，所以喝鲜榨果汁不能代替吃新鲜水果。另外，鲜榨果汁是液体，进食后容易被人体吸收，从而引起血糖短时间大幅波动。对于想通过喝鲜榨果汁减肥的人而言，喝鲜榨果汁会使人不知不觉摄入过量的糖分，不但不会帮助人们减肥，反而会导致肥胖。（视频制作：实习生李佳悦）

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