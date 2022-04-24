专家热议肿瘤防治：树立正确的健康理念

第28届全国肿瘤防治宣传周期间，为传播科学防癌治癌理念，交流血液肿瘤专科领域诊疗经验，全国肿瘤防治宣传周暨“2021人民好医生（血液肿瘤）推荐展示总结”线上会议在“云端”举行，会上公布了最终入围的26位医生名单。

会上，多位专家围绕肿瘤防治相关话题进行了探讨。“癌症可防可控，且和生活方式密切相关。三分之一癌症可预防，三分之一癌症可通过早期发现得到有效治疗，还有三分之一癌症可以运用现有的医疗技术延长生命、减轻痛苦并改善生活质量。”中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静表示，癌症防治工作已成为我国公共卫生领域的重中之重，当前我国在癌症防治领域取得了很大进展，为癌症患者带来更多希望和曙光。与此同时，吴静呼吁，癌症的防治还面临着非常严峻的挑战，希望与会专家积极投身肿瘤防治和宣传工作，传播癌症早筛早诊早治科学理念，推进癌症防治关口前移，共建健康中国。

“医生是肿瘤防治事业的主力军，而医生要实现肿瘤或疾病防治，不仅需要专业知识，更需要整合智慧经验与责任担当。”北京大学人民医院血液病研究所所长黄晓军认为，科学用来认知世界，科技用来改变世界，医疗用来治愈世界，只有医生和医疗技术相融合并真正为人民服务，才能进一步满足人们日益增长的健康需求，助力实现美好生活愿望。

华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫认为，本次推荐展示活动遴选出了多位优秀的医生代表，将激励广大医务人员修医德、行仁术，用优秀精湛的医疗服务增进人民健康的福祉，还会鼓舞更多医务人员不断创新进取，造就更多专业人才。他提出，今年是医院高质量发展元年，必须要培养大批精通临床、研究、善于转化的高素质医学人才，以产学研复合型人才破解重大的健康难题。

北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军在《癌症防治 早早预防》主题报告中提到，要提升公众健康素养，促进公众正确认识癌症防治事业。希望在全社会推进下，癌症控制系统可进一步完善，不断满足公众就医需求，让公众实现“病有所治、老有所依”。他认为，只有构建多层次医疗保障体系，才能全方面减少公众对肿瘤和癌症的恐惧，要积极鼓励公众参与早筛早诊，有效控制肿瘤发展，将肿瘤“慢病化”管理。在肿瘤防治过程中，要树立正确的健康理念，让每个人意识到自己是健康第一责任人。

上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长、上海血液学研究所常务副所长赵维莅分享《中国血液肿瘤诊疗的现状与发展趋势》时说：“在血液疾病个体化精准治疗中，不仅要让患者更少地接受化疗，更应通过‘量体裁衣’式精准体系让患者获得更好的诊疗效果”。她认为，血液疾病个体化精准诊疗，将发病机制的基础研究切实转化为临床实践的新策略，有利于临床研究与医院、患者更紧密的联合，有助于科学研究成果切实转化运用到患者临床治疗，让血液肿瘤患者获得治愈可能。

“血液肿瘤分类极其复杂，可分为200多种类型或亚型，但大多数较为常见。”中国医学科学院血液病医院淋巴瘤诊疗中心主任邱录贵在科普讲座环节中分享了血液肿瘤的定义、分类、诊断、治疗与预后等内容。他介绍，其实血液肿瘤不如公众想象中可怕，除少数血液肿瘤暂时无法治疗外，大部分血液肿瘤可以治愈或长期有效控制。

为挖掘在血液肿瘤学科领域取得了重要成果的优秀医生，展示血液肿瘤医生的开拓创新精神风貌，人民好医生客户端于2021年11月启动“人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”，经过主办方初选、专家委员会评议、网络公示等环节，26位全国血液肿瘤医生名单公布。中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）易树华教授和陆军军医大学第二附属医院张曦教授作为入选代表进行了发言。他们表示，作为一名医生，如何在防癌抗疫中发挥作用，是我们每个人需要思考的问题。未来，相信各位医生也会在各自岗位上，不断发挥好自己的作用，更好服务患者。

此外，会议还举行了以“如何推动血液肿瘤防治一体化建设”和“关注癌症防治 助力健康中国”为主题的线上圆桌论坛，多位专家参与讨论。