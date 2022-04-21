专家最新提醒！未来疫情防控要认清这四点

最近，世界卫生组织将奥密克戎的两个新的自变体BA.4、BA.5列入了检测名单，XE重组病毒也在世界范围内加快传播，XD、XL等毒株也相继出现。随着新冠病毒不断变异，它的传播速度是否会进一步加快？本轮全国疫情的形势和特点，对接下来的疫情防控有哪些提示？

4月18日，医护人员在北京市东城区为老年人接种新冠疫苗。新华社记者鞠焕宗摄

在4月19日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，新冠病毒变异一直在持续发生，有些变异改变了其生物性特征，影响其传染性、致病性、免疫逃逸能力等。

有人因此认为，新冠病毒朝着传染性增强、致病性减弱方面在变异。真的如此吗？

吴尊友介绍，实际上，从生物学角度来看，传染性与致病性之间没有本质的联系。这两个方面的反向关系，更多是人的社会学属性决定的。“当致病性减弱后，感染者的症状轻，有更多时间在社会活动，接触到更多的人，造成更多人感染。”

吴尊友表示，目前，还没有发现新冠病毒变异在传染性、致病性等方面有明显的规律，既有可能向传染性增强、致病性减弱方向发展，也有可能向传染性增强、致病性也增强方向发展。

4月17日，在上海黄浦区豫园街道广福居民区，广福居委会工作人员对分装好的物资进行消毒处理。新华社记者 金立旺 摄

那么，针对不断变异的新冠病毒，我们该怎么办？

吴尊友提示：一方面需要时刻密切追踪全球范围内新变异毒株在传播范围、传染性、致病性等方面变化和进展，包括诊断试剂是否能灵敏检测出新的变异毒株，现有的疫苗在新变异毒株的预防感染、预防重症和死亡方面的效果等。

另一方面，坚持常态化防控措施，包括早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施。对于普通百姓来说，就是做好疫苗接种，坚持落实个人防护措施，如戴口罩、注意手卫生、保持社交距离等。

针对本轮全国疫情的形势和特点，在接下来的疫情防控中，吴尊友也提示各地要认清以下四个方面：

（文案/图解设计：王莹）