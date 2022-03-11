顾晋代表：汇聚优质医疗资源 加强肿瘤防治工作

全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈“生物技术助力癌症‘三早’ 推进健康中国行动”专场论坛近日在北京举行。在专场论坛上，全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋建议，将更多的优质医疗资源投入到肿瘤防治工作中，加强医疗从业人员对肿瘤防治的规范化处理，加大对癌症治疗的研发投入，准确理解“精准治疗”在肿瘤防治中发挥的重要作用。

如何降低癌症发生率和死亡率？对此，顾晋表示，根据《‘健康中国2030’规划纲要》的目标，到2030年，实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症5年生存率提高15％。要实现这一目标，需要从五个方面入手：

一是肿瘤的早期发现、早期诊断与早期治疗。尤其在肿瘤早筛方面，随着分子生物学及相关科学技术的发展，越来越多的癌前病变可以通过癌症筛查发现，及早干预可有效降低肿瘤的发生率。因此，在肿瘤“三早”方面应汇聚更多的优质医疗资源；

二是提升大众对肿瘤防治的科学认知。扭转老百姓谈“癌”色变的恐惧，加大对肿瘤科普知识的宣传；

三是加强医疗从业人员对肿瘤防治的规范化处理。实施规范化治疗可以显著降低肿瘤的并发症以及误诊、误治的发生概率；

四是加大对癌症治疗的研发投入。加大癌症防治药物的研发力度，需要相关部门、制药企业、医院和医务人员的共同努力；

五是医疗保障体系应向早期筛查、晚期安宁疗护两头延伸，特别是癌症早期筛查应纳入医保范围。同时，建议探索商业保险与医疗保险的有机结合，这样有助于肿瘤患者得到全生命周期的照护。

谈到肿瘤的精准治疗问题，顾晋提出，应准确把握“精准治疗”的含义，向大众传递正确的认知。先进技术和设备是精准治疗的前提，精准治疗需要大量科研力量和经费投入，只有通过不断完善我国的医疗保障体系，才能降低治疗费用，真正惠及百姓。