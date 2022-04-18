广州市癌症防治中心揭牌

4月15日，广州市癌症防治中心在广州医科大学附属肿瘤医院（以下简称“肿瘤医院”）正式揭牌。

据了解，自2021年承担广州市癌症防治中心工作职能后，肿瘤医院已与社会机构合作启动“2030健康中国肿瘤防治广州行动”。专项行动主动将服务送到居民家门口，将早筛医疗服务资源下沉至基层，实现了医院“被动服务”到“主动服务”的转变，解决了疫情期间居民不便前往医院的担忧，也在空间上打通癌症早筛的“最后一公里”。

肿瘤医院将在广州市卫健委指导下，以癌症的预防、治疗、康复整体融合发展为重点，加大广州市癌症防治中心与各区、社区联动力度，搭建癌症预防、筛查、早诊早治工作网络，大力推进癌症防治知识进社区，开展防癌抗癌健康宣教巡讲工作，提升居民防癌抗癌意识，提高广州市癌症早诊率，提升肿瘤规范化诊疗能力，推动广州市癌症早防早治工作取得实效，落实癌症防治行动。

医院相关负责人表示，广州医科大学入选国家第二轮“双一流”建设行列，肿瘤医院承担“双一流”大学肿瘤学建设任务，这对医院来说是重大机遇，也是历史挑战，医院将以“双一流”建设为契机，努力把广州市癌症防治中心的任务承担好、完成好，提升肿瘤防治水平，助力健康中国，向建设国内一流的高水平教学研究型三甲肿瘤医院的目标砥砺前行。