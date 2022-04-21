同济医院骗取医保 被罚款近六千万元

昨日，国家医保局通报对华中科技大学同济医学院附属同济医院（简称“同济医院”）展开专项飞行检查情况。

国家医保局指出，根据举报线索，该局联合国家卫生健康委、市场监管总局，对同济医院进行飞行检查，指导湖北省医保局、武汉市医保局对有关问题进行核实处理。国家医保局基金监管司负责人通报，经查发现，2017年1月—2020年9月期间，同济医院存在串换、虚记骨科高值医用耗材问题，骗取医保基金支付23343609.64元。

武汉市医保局根据《中华人民共和国社会保险法》《医疗保障基金使用监督管理条例》作出如下处理：1.责令整改；2.对该院自查并主动退回骗取医保基金金额19157462.10元处2倍罚款38314924.20元；对检查发现的骗取金额4186147.54元处5倍罚款20930737.70元，合计59245661.90元；3.责令该院暂停骨科8个月涉及医疗保障基金使用的医药服务；4.依法依规向公安、市场监管、药监、卫生健康、纪检监察等有关部门移送该案问题线索。目前，医保基金损失已全部退回，罚款已全部执行完毕。

飞行检查还发现同济医院2021年其他医疗行为涉嫌违规使用医保基金9107.41万元，目前仍在进一步核实处理中。

下一步，湖北省医保局、武汉市医保局要按照职责分工，对飞行检查发现的其他问题复核查实，督促同济医院严肃整改；同时，切实保障参保群众就医权益，在同济医院暂停骨科医保服务期间，有序引导参保患者前往其他医院骨科就医。

严查

违法使用医保基金

将“零容忍”严肃查处

相关负责人表示，医保基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，任何违法违规使用医保基金的行为，损害的都是全体参保人的权益，医保部门将以“零容忍”的态度严肃查处。对涉案定点医疗机构，按照相关法律法规，不仅要处以行政罚款，还要暂停直至解除医保服务协议；涉及犯罪或其他领域有关问题的，还要向司法、纪检监察、卫生健康等部门移送。各定点医疗机构要以同济医院违法违规案件为戒，树牢守法意识，自觉规范医疗服务行为，为参保人员提供合理优质的医疗服务，切实履行好规范使用医保基金的主体责任。（解丽）