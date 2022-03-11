王贵齐委员：降低肿瘤筛查成本 不断提高技术可及性

全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐近日做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“生物技术助力癌症‘三早’推进健康中国行动”主题论坛上，王贵齐表示，肿瘤的早诊早治要融入政府的政策与制度，让居民医保及商业保险等发挥保障作用。

“降低肿瘤筛查成本，逐步提高肿瘤技术的可及性是我们的努力方向。”王贵齐认为，早筛对癌症的防治十分重要，落实预防筛查早诊是最有效的肿瘤防治策略。注重疾病的早期筛查和预防，不仅要提高居民的肿瘤早筛意识，也需要企业配合，探索老百姓可以居家操作的肿瘤筛查技术，同时降低使用成本，使老百姓负担得起。

在肿瘤精准防控方面，王贵齐说，国家对癌症早筛、早诊、早治的重视与支持，加快推进了内镜科的发展，尤其分子生物学技术手段的发展，有效地提高了早期癌症的检出率和治愈率。同时，王贵齐呼吁，医疗医药企业要有创新研发动力，不断探索精准治疗在肿瘤防治中的应用，从而为精准医学发展提供良好的技术支撑。

“转变以疾病治疗为主的健康模式，要预防为主、关口前移。”王贵齐建议，无论是肿瘤防治还是其他慢性病防治，国家应有顶层设计和布局，同时，老百姓要不断提升肿瘤防治的科学素养。也希望医保及商业保险能够嫁接进来，共同推动实现癌症的防治目标。