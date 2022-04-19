癌症防治早行动 专家建议高危人群重视防癌体检

4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，“癌症防治 早早行动”是今年宣传周的主题。为进一步提高全社会癌症防控意识，营造全民防癌抗癌的良好氛围，人民网联合国家卫健委推出在线访谈栏目，邀请专家为大家进行癌症预防、筛查、诊治相关知识的科普。

推进癌症筛查和早诊早治 减轻患者医疗负担

目前，针对我国癌症筛查与早诊早治工作，全社会越来越重视。据国家癌症中心癌症早诊早治办公室主任陈万青介绍，我国癌症早诊早治相关的国家级公共卫生项目主要有四个，包括农村早诊早治项目、城市癌症早诊早治项目、淮河流域癌症早诊早治项目和农村妇女两癌筛查，覆盖的癌种包括肺癌、胃癌、食管癌、结直肠癌、乳腺癌、宫颈癌等我国居民高发癌症。

陈万青表示，项目筛查出大量的癌症早期患者，促进了早期干预、早期治疗，切实减轻了患者医疗负担，提高了患者的生存质量。在项目实施较早的地区，已经出现了癌症死亡率和发病率“双降”的现象。同时，越来越多的地方财政也将支持癌症筛查纳入当地民生工程，针对本地区高发癌种开展了公共卫生项目，如北京的妇女两癌筛查，天津、上海、浙江、深圳的结直肠癌筛查。

陈万青提到，我国项目地区的评估结果显示，通过早诊早治，癌症的早期诊断率明显提高，生存率明显改善，癌症的死亡率和全死因的死亡率在筛查组明显降低。比如上消化道癌，队列研究表明，参与筛查与未筛查人群相比，上消化道癌的发病率和死亡率分别下降了23%和57%。同时，通过项目的探索，我国上消化道癌、宫颈癌、结直肠癌、肺癌、乳腺癌等筛查和早诊早治适宜技术以及项目管理模式不断成熟，为更大范围推广、惠及更多群众奠定了坚实基础。

我国癌症筛查与早诊早治项目还处于不断扩大范围的阶段。谈到癌症筛查和早诊早治工作存在的困难，全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐表示，我国癌症筛查和早诊早治工作面临的最大困难是筛查长效机制的建立。由于当前我国癌症早诊早治工作主要还是依托癌症的项目，没有长效的工作机制作支撑，覆盖面不够，人群的健康效果难以取得显效。此外，癌症早诊率和规范化诊疗率也有较大的提升空间。

对于目前的困境，王贵齐建议，希望政府能做好顶层设计，将推进癌症筛查和早诊早治长效机制纳入相关文件和制度，同时建立可持续的癌症筛查与早诊早治费用分担机制，并通过各种形式的宣传，提升群众的健康意识与观念，特别是提升群众主动做筛查、做早诊的积极性。

防癌体检不同于普通体检 高危人群需重视

随着人们生活水平的提高，自身健康意识的不断增强，定期做体检已成为大家必不可少的保健手段。不少人认为，健康体检等同于防癌体检。其实，这种观点是错误的。

陈万青解释，普通体检针对的是普遍疾病，比如常见的一些慢性病。而防癌体检属于专病体检，需要有更针对性、更精细的一些临床检查，比如肺癌筛查需要做低剂量螺旋CT。它聚焦的是癌症，针对的是高危人群，有重点地开展。“当然，防癌体检不是普查，也不是普通体检，没必要普通人群都要做，因为在普通人群当中，癌症的发病率相对还是低的。我们还是倡议针对高危人群就是发病风险相对较高的人群去开展。”陈万青说。

对于高危人群的定义，陈万青表示，不同癌症的高危人群定义也不尽相同。“例如对于乳腺癌的年龄界定为45-74岁，月经比较早的，小于12岁，或者绝经年龄大于55岁，一级亲属有乳腺癌家族史或二级亲属50岁前有两人及以上有乳腺癌和卵巢癌病史的，只要有这些高危因素其中的一条，就认为她是乳腺癌高危人群，建议定期参加乳腺癌筛查。”他说。

针对不同的筛查结果，进行防癌体检的时间间隔也不一样。陈万青指出，比如结肠镜，如果第一次做结肠镜没有任何问题，建议5-10年再做第二次，没有必要每年都做。如果第一次检查发现有息肉、腺瘤或者上皮瘤变，筛查的间隔就要相对缩短。

如何判断自身患癌风险？问卷调查最常见

肺癌是严重威胁我国居民健康的癌种之一。国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院副院长高树庚表示，吸烟是肺癌的最主要病因。作为一级预防，控烟工作在癌症防控中一直占有重要地位，降低人群的吸烟率对于减轻我国癌症负担是十分必要的。

对于肺癌的筛查，高树庚指出，目前已经有多项随机对照研究结果证实，低剂量螺旋CT筛查可以有效降低肺癌死亡率。在人群层面实施筛查和早诊早治，不仅有利于民生的健康，提高人民生活水平，从长远看，社会经济效益突出。建议对有高风险肺癌因素的人群，每1-2年做一次低剂量螺旋CT筛查，早期发现，早期治疗。

除了肺癌，消化道癌症比如胃癌、食管癌、结直肠癌也是我国居民的高发癌症，针对上述癌症，我国已有较为成熟的筛查手段。王贵齐表示，例如，消化道癌症有胃肠镜；结直肠癌有便潜血及基因检测等早筛手段。

他提到，早期癌的治疗效果，5年生存率比较高。比如在胃癌、食管癌高发区，通过癌症筛查、早诊早治，早期癌的5年生存率能达到90%以上。“如果发现癌症，我们还要调整好心态，认识肿瘤也是人类社会发展和新陈代谢的客观事件，肿瘤和高血压、糖尿病一样，是个慢性病，是个衰老的疾病，保持良好的身心状态，增强免疫力，做好心理疏导，平衡膳食，适当锻炼，合理用药，定期复查，才能达到病情的长期稳定。”王贵齐说。

那么，平时有哪些方法可以帮助大家简单判断自己的癌症患病风险？陈万青提到，癌症的筛查和防癌体检主要是针对患病高风险人群，因此评估癌症高危情况、判断癌症的患病风险是第一步，目前常用的是问卷调查。因为癌症的发生大多与致癌因素的暴露是相连的，通过其危险因素的暴露情况可以判定高危状况。比如肺癌的高危因素是吸烟、有害化学物质的职业暴露情况、家族史和相关疾病史。

陈万青介绍，国家癌症中心开发了中国居民癌症防治行动APP，将问卷制成了在家可以自测的小程序，通过APP把相关问题填进去，经过后台计算，可以把风险评估的结果反馈给公众，让公众及时了解自己患癌的风险情况。（张文婷实习生李跃斌）