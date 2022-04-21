家庭消毒有“讲究” 这份指南请收好

目前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐。消毒是阻断病毒传播的有效方式之一。那么，家庭应如何正确消毒呢？就此人民网记者采访了武汉大学人民医院（湖北省人民医院）感控办副主任叶青。

“家庭防护应以清洁为主，消毒为辅。”叶青表示，如所居住小区无新冠肺炎确诊病例，家中没有外人到访，也没有家庭成员居家隔离，那么做好日常室内清洁、经常开窗通风即可，无需每天都消毒。

叶青介绍，如果家中有老年人、孕妇、婴幼儿等免疫力较弱人群，可通过增加开窗通风的次数净化室内空气，也可以使用空气消毒机对家里的空气进行消毒。家用物品的消毒，能用物理方法消毒的就不要用化学消毒剂，水煮加温、日照晾晒等都是物理消毒的方法。对于餐具等的消毒，推荐开水煮沸10分钟；衣服、被褥等的消毒，可选择户外晾晒，通过太阳光线里的紫外线进行消毒。

叶青提示，不要在室内用75%的酒精或含氯消毒剂进行喷洒消毒。对衣物喷洒高浓度酒精的做法也不可取，有危险。同时，居家环境不建议使用紫外线灯进行消毒。紫外线灯的光线对人的眼睛和皮肤都有一定的伤害，要在无人状态下使用。

“如有家庭成员居家隔离，要在做好室内日常清洁、开窗通风的同时，进行预防性消毒。每日可用消毒湿巾，或者75%的酒精，或者含氯消毒剂对家中高频接触的位置和物品，进行2~3次的擦拭消毒；可用含氯消毒剂对地板进行消毒，消毒后再用清水拖地1~2遍。”叶青说。

叶青表示，84消毒液是家庭常用的含氯消毒剂。它有很强的腐蚀性，原液不能直接使用，需要进行稀释后才能使用。使用84消毒液时，最好佩戴口罩和橡胶手套，防止液体飞溅；不能把84消毒液与其他消毒剂、清洁剂等混合使用。使用完84消毒液后，最好及时开窗通风，稀释消毒液的气味。（视频制作：实习生李佳悦）

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