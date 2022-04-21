说真的 超声并不是万能的

常规超声作为基础的筛查手段，应用越来越广泛。但是，在我们“超人”的日常检查中，有一部分人的检查结果是阴性的，患者对此多有怨言，“哎呀，又没什么事，那怎么还是不舒服？”“这钱又白花了”……对此一部分人表示不能理解。

但是为什么会出现这样的结果呢？

很多疾病不是超声的诊断专长 常规超声作为基础检查手段不是万能的，很多疾病不是超声的专长，它检测不出。比如患者主诉右上腹痛，医生会开一张“肝胆胰脾”的超声检查，排除一下是否存在胆囊或者肝脏的问题；再比如肝胆的肿瘤、结石、炎症等，超声发现肝胆都是“好”的，那就有可能是结肠肝曲、十二指肠、胃窦或者是胸腔及肋骨的问题，这些都不是超声检查的专长。超声对于空腔脏器、骨骼和含气的组织无能为力，当然检查结果是阴性的了。

检查精准度有限 尽管科技水平在提高，超声仪器愈来愈精密，但是超声的分辨率因物理成像的原因，检查的精确度也是有限的。此外，超声因受患者体胖或者腹腔气体的干扰，检查效果也会随之受到影响。比如，小于3mm的输尿管结石，在患者比较肥胖或者腹腔肠胀气较多时，就检查不出来了。但是超声可以发现一些间接征象，比如是否存在肾积水。尽管超声没有发现阳性的结石，但是根据尿检的结果，临床医师也是可以诊断尿路结石的，所以超声对于临床医师来说，也是不可或缺的。

做超声不是“白花钱” 超声并不是“没用”，超声可以除外很多结构的异常，比如胆囊结石是超声的专长。这是CT和核磁不能比的。此外，超声在妇科、产科有很广泛的应用。肌骨超声也越来越被临床医师接受，并且应用越来越多。超声没有发现问题，也不能说明超声“白做了”。超声检查出现阴性结果，说明问题不大，或者处于疾病的早期，可以结合其他检查，如果高度怀疑某种疾病时，可以行CT或核磁的检查。

现代医学的任何一种检查都有其局限性，并不是万能的。科技在不断进步，人工智能在医疗领域的应用越来越广泛。相信不久的将来，超声也能突破现有的局限，为人类的健康水平提高贡献更大的力量。（赵鸿雁 北京朝阳医院西院）