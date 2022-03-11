陈万青：多学科多部门联手 促进癌症防治措施落实

中国医学科学院肿瘤医院癌症早诊早治办公室主任陈万青

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）由人民网·人民健康主办的2022年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈“生物技术助力癌症‘三早’ 推进健康中国行动”专场论坛近日在北京举行。在专场座谈上，中国医学科学院肿瘤医院癌症早诊早治办公室主任陈万青针对我国癌症防治策略以及数字化医疗发展，发表了自己的观点。

陈万青说，肿瘤是一个病因比较复杂，多因素、多阶段，长期作用的结果，同时也是一个多学科、多部门联合作战的一项工程。癌症防治与很多因素相关，如行为、教育等，需要相关部门共同参与。因此，将癌症防治上升为国家战略层面，更有利于将具体的防治措施落实。

在谈到大数据、云计算和数字化对癌症筛查、防治的作用时，陈万青表示，大数据在癌症筛查中起到至关重要的作用。癌症筛查不是普查，而是主要针对发病风险比一般人群高的高危人群，因此，首先要准确地识别高危人群。既往的手段是通过询问参与筛查者的一些流行病相关的信息，比如通过生活习惯、家族史、疾病史等，来预测发病风险。而随着大数据技术的出现，通过生物学的手段，比如对生物标志物等相关组学数据的分析、叠加，可以越来越准确识别高危人群。

针对数字化医疗今后的发展，陈万青认为，首先要进行更多的数据积累，有足够多的数据才能有更精准的预测模型。另外，需要丰富数据采集的方式，比如通过大数据收集、云端收集等多种方式，使数据越来越精准，越来越多，让数据发挥更大的作用。