请接受灵魂三拷问：你是否每天手机寸步不离？是否久坐于电脑前？是否长期伏案工作？小编知道，总有一款适合你。

那就请大家赶快去照照镜子，检查一下自己是否已有不良的身体姿态——上交叉综合征。

什么是上交叉综合征？ 上交叉综合征主要表现为圆肩（含胸）、驼背、头前倾和天使的翅膀——翼状肩胛，是目前比较常见的一种不良身体姿态。

“交叉”可不止影响美观 这种不良体态除了给形象扣分外，还会对身体带来切实的损害。比如：

影响个人形象和气质；

紧张的肌肉会造成肩颈酸痛、手臂麻木；

颈部曲度僵硬，大脑供血不足，使人整体昏昏沉沉，无精打采；

呼吸不畅，摄入氧气减少；

圆肩会使横膈膜处于紧张状态，加重心脏工作负担。

点穴和拉伸 现在纠正还来得及 上交叉综合征的总体治疗原则为放松紧张的肌肉，强化无力的肌群，具体可采用以下治疗：

1.点按穴位，主要包括以下三个

中府穴：双手叉腰，肩膀向前倾，摸到肩下方有个三角形的凹陷区域，用力往里按，能摸到一个圆圆的骨头，再往下约一指宽，略偏向身侧的地方，就是中府穴。

风池穴：位于颈后枕骨的下缘，距离耳朵后部约两个手指宽的一凹陷处。

肩井穴：位于肩上，前直乳中，大椎与肩峰端连线的中点，即乳头正上方与肩线交接处。

2.拉伸胸大肌、胸小肌

保持一侧手臂的前臂放于固定物上，身体重心缓慢向前压，以拉伸胸部肌肉，保持该动作10-15秒，然后换另一侧。（加强：同手同脚）

3.增强薄弱肌力

俯立位下“YTWL”训练（上图），增强肩背肌群力量。

动作要点：以肩胛骨先动，再来带动手臂，而不是以手臂来带动肩胛骨。每日3组，每组动作10次，每个动作保持10秒钟。

除居家锻炼外，中医康复科还可以提供专业的评估和训练，采用针灸、手指点穴、肌筋膜松解、易化牵伸、器械训练等中西医治疗手段，帮助患者调整体态。（陈岩 北京市鼓楼中医医院）