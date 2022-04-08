直播预告：知“帕”不怕 正确认识帕金森

帕金森病是发生于中老年人的神经系统常见病，以抖动、僵硬、运动迟缓、姿势异常四大症状为主，多数患者还伴有一定程度的焦虑、抑郁、失眠等非运动症状，严重影响生存质量。哪些人是帕金森病的高发人群？怎样及早发现帕金森病并积极干预？

4月11日正值世界帕金森病日。“人民好医生”客户端将邀请到中国中医科学院西苑医院脑病科副主任孙林娟做客直播间，为大家详细讲解帕金森病的来龙去脉及治疗方法，千万不要错过。

专家介绍：

孙林娟，中国中医科学院西苑医院脑病科副主任、医学博士、硕士生导师、主任医师、中组部第16批博士服务团成员、在新疆建设兵团13师哈密红星医院挂职副院长、国自然评审专家。

中国老年保健协会脑保健专业委员会副主任委员、中国医师协会中西医结合分会神经病学学术委员会常委、中国民族医学理事、中国卒中学会中西医结合分会会员、北京市中西医结合学会神经内科专业委员会委员、北京认知障碍及相关疾病会员。

擅长：记忆力减退、中风、头痛、头晕、失眠、面瘫、帕金森病、痴呆及疑难病的诊断和中西医结合治疗。

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