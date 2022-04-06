苏州发现新冠病毒新变体？ 专家表示无需恐慌

4月2日，苏州市疾控中心在疫情发布会上介绍，该市发现奥密克戎BA.1.1进化分支，在多个数据库中均未发现新冠病毒基因组高度同源序列。

国内出现了此前未有的奥密克戎新变异？这个变异如何出现？新冠病毒是不是又进化了？疫情还防不防得住？

尽管苏州市疾控中心强调，需要一定时间来分析比对才能公布进一步信息。但这个新变异仍引起了广泛关注和不少猜测，登上热搜。带着上述问题，科技日报记者连线采访了国家级数据平台的一位病毒学专家。

仅凭测序相似程度判断为时过早

“‘未发现高度同源的序列’，这样的说法不够科学。”该专家表示，首先，该报道想表述的意思应该是“高度相似的序列”，在生物进化研究中，“同源”只能被描述为“是”或者“否”；其次，“高度”的含义不够精确，99.9%和99%都可能被认为是“高度”，但是这两个相似性之间的差异引起的序列数量变化高达200多个核苷酸；最后，基因组序列变化并不意味着病毒的传播力、感染力、致病力等必然会发生变化，不能仅仅根据序列差异数量判断是否出现新的流行变异株，而应进一步分析序列变异有没有引起对应氨基酸的变化，这个变异又发生在哪个蛋白上，如果是重要蛋白是否在关键区域。只有这些都研究清楚了，才能够知道新的毒株可能产生的后果。所以在披露奥密克戎“新分支”时，必须同时将变异位点公布出来。

是否为“新分支”目前尚不确定

苏州市疾控中心通报中提到，发现奥密克戎变异株BA.1.1进化分支，是不是说明已经变异到一定程度了呢？

“对于新冠病毒的新分支，国际上有不同的定义。”该专家对科技日报记者表示，有的定义比较粗放、有的比较细致。学术界有不同的分类方法，设立了不同的标准。

科技日报记者查询文献资料了解到，有学者在分析了35000多条新冠病毒基因组信息后，在2020年7月提出了动态命名的方法 “PANGO”，其他学者也提出过不同的分类方法。

以较为广泛应用的“PANGO”法为例，该方法规定：一个新的子分支，必须有充分系统发育证据，证明后代谱系在某个不同地理区域人群中的流行过程中从祖先谱系向后代谱系的进化过程，也就是说子分支必须有实质性地向前传播。目前而言，仅从一位感染者中检测到该变异序列，难以证实其有实质性地向前传播，因此不一定能被定义为新分支。

“新分支”不足为奇 有可能“自生自灭”

“此轮本土疫情已经持续了一个多月了，按照新冠病毒的变异速度，出现2个左右的变异是正常的。”该专家表示，但并不是说新冠病毒一出现新分支就都会变成厉害的变异株，只有比较“适应”的病毒才有可能存活下来，即便存活下来，也未必会发展成为主流毒株。

“如果你去回溯德尔塔毒株，会发现它有很多分支AY.1、AY.2……AY.133，但最后成为主流的只有几个。”该专家解释，大量的分支在流行的过程中“自生自灭”。因此，即便是出现一个新的分支，那也无需过度恐慌，分支最后未必会形成主流，也很少会发展为更具感染力和致病性的毒株。

重要的是大量采集当前各地新冠阳性人员样本进行病毒基因组测序，通过生物信息学方法密切监测变异情况，及时发现主流毒株，研发有效的疫苗、抗病毒药物和检测试剂，实现对疫情的防控。（张佳星）