无症状感染者快速增长，如何收治最有效

近期，新冠病毒在我国本土的传播过程中，造成了无症状感染者的快速增长。仅4月5日一天，上海新增本土无症状感染者多达16766例。

为什么有人感染了病毒，却不表现症状？无症状感染者需要治疗吗？从整个疫情防控形势看，如何收治无症状感染者最有效？

什么样的人感染新冠病毒却无症状？

“年轻人、青壮年感染奥密克戎毒株后无症状感染者和轻型病例比较高。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强介绍，大部分病人表现为上呼吸道感染，肺炎的表现很少。

正因为如此，很多人在做临床诊断时，主诉为无症状，但也有可能是“自我感觉良好”。

“我们强调在临床问病史时要特别认真，因为有些病人自我感觉良好，有些症状不详细询问就不会报告。”王贵强说，经常出现这种现象：如果笼统询问有没有什么感觉，病人会说没感觉，但如果详细询问有没有乏力、最近吃饭好不好、体力怎么样，他又会报告一些乏力、胃口不好的症状。

王贵强提醒，奥密克戎变异株的临床表现和流感有很多相似的地方，如咳嗽、打喷嚏、鼻塞等，病毒主要在上呼吸道大量存在，不像之前的变异株主要聚集在肺部，因此感染者应该对症状有新的认知。

“无症状感染者包括两类人群，一类是潜伏期的感染者，一类是持续的无症状感染者。”王贵强解释，无症状感染者是一个时点状态的概念，对于潜伏期的感染者来说，今天的无症状到明天或后天也可能变成轻型或普通型病例。

无症状感染者需要接受治疗吗？

“由于有一部分无症状感染者处于潜伏期，可能也会发病，因此对无症状感染者的管理需要医务人员观察病情变化，及时发现病例，进行调整治疗。”王贵强说。

3月22日，国务院联防联控机制综合组印发了《方舱医院设置管理规范》，明确了方舱医院收治无症状感染者和轻型确诊病例，其中要求方舱医院配备一定比例的医务人员、医疗检测设备、抢救药品和氧气，保证方舱医院能够进行基本的病情监测和治疗，以及病情变化时能够及时转诊。

“我们通过巡视病人，尽早发现其是否有发热症状、发热程度如何、有无呼吸道症状等，必要时可能采取氧饱和度检测、吸氧等一些基本诊疗手段。”王贵强提醒，无症状感染者如果发现有任何不舒服的表现，如体温升高、乏力或呼吸困难，一定及时报备给医务人员做评估，根据情况进行治疗干预和调整。

无症状感染者需要用药吗？

“对于无症状的重点人群来说，例如老年人、患基础疾病的人群，还有体弱、肥胖及严重吸烟者，他们存在病情急转直下的风险，需要格外关注。”中国工程院院士张伯礼此前在接受科技日报记者采访时表示，对于无症状感染者，可以使用中成药早期干预，一是控制其不出现症状，尤其是不转为普通型；二是促其核酸早日转阴。

“无症状感染者和轻型病例一样进行集中管理，同时给予一些对症支持的治疗，也包括中药。”王贵强说，但最新诊疗方案中纳入的两款药物不适用于无症状感染者，它们用于轻型和普通型中具有重症高风险的人群，通过早期干预，阻断病情进展。

大量无症状感染者，如何收治最有效？

“现在的无症状感染者在疫情传播中的作用已经与一年前大不一样了。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，一年以前，无症状感染者人数比较少，在疫情扩散传播中的作用非常有限，而现在由于存在大量的无症状感染者或者特别轻症的病例，在疫情扩散传播中发挥着非常重要的作用，更增加了疫情防控的困难。

对于无症状感染者实施集中管理，一方面是通过隔离避免病毒在社会面上进一步传播；另一方面便于观察病情变化，及时甄别有病情进展风险的病人并将其送到定点医院进行进一步的诊断和治疗。

国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉在此前的国务院联防联控发布会上表示，各地采取方舱医院模式收治无症状感染者是非常有效的，也是符合规定、符合要求的。

据了解，国务院联防联控机制综合组要求各省根据疫情形势建设或者拿出建设方舱医院的方案，保证每个省至少有2—3家方舱医院，确保在需要启用方舱医院时，在两天内建成并投入使用。已经建成的方舱医院在疫情处置过程中发挥了非常好的快速收治无症状感染者和轻型患者的作用，有效缓解了当地医疗资源紧张以及保证正常医疗服务需求的压力。