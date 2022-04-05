直击上海最大规模核酸检测：决战在每条街巷！

4月4日，上海，晴。

凌晨4点半，黄浦区豫园街道广福居委会主任张华在单位醒来，熟练地穿上防护服，带好物资，迎着点点晨晖出发了。他所在的居民区，今天要保障5个点位近800人的核酸检测，有工地、商城市场、居民区、保供企业等类型。

同一时刻，安徽省六安市霍山县中医院内分泌科护士李娜乘坐的大巴车也到达了。48人组成的医疗队2小时打包行李，连夜行驶9小时，在简单休整后，就分散到了多个点位。

一场2500万人的36小时核酸检测“竞速赛”，就这样在每一条街巷、每一栋楼宇打响，目标是尽锐出战、以快制快，用最短时间遏制疫情扩散。

浦东新区东一居民区，市民在排队进行核酸检测。（新华社记者 丁汀摄）

决心：发起总攻“不漏一人”

张华到达第一个检测点位时，刚刚6点半。66人已全部提前登记完毕，不到半小时，就完成了核酸检测。在张华的手提袋中，下一个点位所有老人的采样码，都已打印完毕。“我们提前摸清了底数，做过的都会勾选上。”

4日，上海在全市开展核酸检测。要做到不落一户、不漏一人，对于一个日常面对数千万人口的超大城市而言，并非易事。各级干部下沉、基层提前摸底、志愿者全力守护，全力开启这场“没你不行”的赛跑。

饿了么外卖骑手温宝安每天12小时奔波在路上，还要“插空”测核酸。4日早上，他来到虹口区白玉兰广场点位的保供人员专用核酸检测点，不到十分钟就完成了检测。点位负责人钟雪峰说，每天大约有数百名保供人员在这里定点采样，从早到晚开放，让“小哥”们送单过程中能科学合理规划路线，抽空就能来。

外卖小哥等保供人员在专门核酸检测点等候。（新华社记者 周蕊摄）

在上海内河，船员也“应检尽检”。浦东新区水域面积大、船舶多，为减少船员流动，确保做到所有船员覆盖，内河货运船只暂时静态管理。“船长，请提前帮助船上没有或不会操作智能手机的船员弄好核酸码，不行的话我们可以提供帮助。”上海市公安局浦东分局水上治安派出所副所长吴钟华一遍遍告知。很快，辖区内全部240余名船员统一完成检测。

10点，1200万余人，采样任务过半。总攻仍在继续，目标“不漏一人”。

信心：科学精准，“居民不动大白动”

“9点听到小喇叭，下楼；排队3分钟，测完核酸就上来了，简直神速。”在徐汇区龙华街道龙南佳苑小区的住户群里，率先下楼完成核酸检测的2栋住户韩会峰兴奋地通报这一消息。

2100多位住户，约3个小时全部完成“登记+测核酸”，得益于前期准备充分到位。龙南佳苑已形成了一套科学流程：提前通知时间，提醒保存二维码；当日线上提醒后，志愿者带着喇叭挨家挨户“巡楼”；测完的出口处，专人登记做“双保险”。 “我们以楼栋和楼层为单位，按照次序来，就能避免交叉感染，也更节约时间。”憓家公租房管理公司安全主管唐勋说。

龙南佳苑核酸检测现场。（新华社记者 胡洁菲摄）

为了尽可能快速又安全地完成核酸检测，基层想出了“花式”办法。有的坐上三轮车，将“大白”们精准送到楼栋前，“居民不动大白动”；有的提前规划好行动路线，不走回头路；“大白”挨个提醒“检测时，摘掉口罩要憋气”……

位于闵行区东川路的紫竹半岛，医护人员“搭乘”由电三轮改装好的移动检测车，开到每个楼栋门前，然后由楼组长在群内按楼层通知，一户户下来检测。专家也提醒市民朋友：一是事先做好登记并截屏保存，注意信息登记的准确性、完整性。二是按照工作人员安排指引，分批、有序、规范佩戴口罩前往采样点，保持2米距离，避免聚集交谈，防止交叉感染。采样后立即戴好口罩尽快回家。

细心：每个人都是守“沪”者

核酸检测地点进出口的分流标志是否清楚，提示排队安全距离的地面标签贴得牢不牢，警戒线有没有拉好……早上6点，静安区临汾路街道保德路241弄，约60名小区志愿者已经到岗，他们中的绝大多数都是小区居民。

居民张瑾与其他5名志愿者一组，负责按楼栋通知居民下楼测核酸。“我们每个人都有自己的装备，两名男同志拿着喇叭‘喊楼’，两名志愿者拿着底册核对名单，还有两名拿着‘喵喵机’，准备应对突发情况，为老年居民打印核酸检测二维码。”

居民的配合让张瑾十分感动，“我能看到每位居民都担起自己的责任，戴口罩做好防护的同时，都在力所能及地守护家园。下楼的时候，居民主动帮忙通知邻居，遇到有行动不便的居民一起帮忙抬起轮椅。居民们说了，这是大家共同的事情。”

不是只有穿着防护服变成“大白”，才是志愿者。公众号“灰鸽叔叔”向记者分享了这个故事：他帮忙整理了《小区早知道》，为所有邻居集纳检测的最新信息；楼栋的老师整理单栋的信息表和行动指南PDF，也相当专业。“我们普通人不太懂宏观叙事，只能做些小事情。”

此刻，人人都是守“沪”者。一位居民写道，这些“小事”，是我们扎扎实实能发出的微光，星星点点，便有绚烂银河。

暖心：力量在不断集结

以每10分钟一架次密集编队，运送支援队抵达虹桥机场的包机机队，每一架都写着“到达”二字。飞机、高铁、大巴……各地医疗队从四面八方驰援，目的地：上海。

松江区祥欣居民区，浙江台州二院援沪医务人员为一位小朋友做核酸采样。（新华社记者 张建松摄）

4日凌晨3点，湖州市第三人民医院的医生李良，和其他约40名“战友”乘坐大巴，经过3小时舟车劳顿，来到上海市奉贤区南桥镇曙光社区。“这是我们近期第三次来援助上海抗疫工作。每次我们都是一早赶路，完成当天工作后就赶回湖州，自带干粮，不给后勤保障添加压力。”他告诉记者。

在他们的行李中，成人“纸尿裤”成了标配。“中途我们一般都不休息，队员们无论男女都是穿尿不湿，直接工作到点位的核酸检测结束。”他说，上海和浙江距离近、血脉相连，疫情中没有局外者，完成援沪任务不讲条件。

9点，连夜“奔沪”的东南大学附属中大医院志愿人员崔颖、石子琼、段蓓，准时到达陆家嘴街道东一居民区。他们凌晨2点半从南京出发，7点到达浦东新区，领取物资、分配好点位后，就赶赴了社区。

浦东新区东一居民区，江苏医疗队队员在为居民进行核酸检测。（新华社记者 丁汀摄）

“我们中大医院100多人分为20组，我们这一组负责3个点位，大概3000多位居民。”崔颖拿起一张分工表。为加快进度，确保今天采样任务清零，她动员大家中午不吃饭、不休息，抓紧把3个点位做完，如果还有时间的话可以支援其他点位。

北京、天津、安徽、海南……力量迅速集结、暖心处处传递。（执笔记者：周琳；参与记者：何欣荣、朱翃、周蕊、杨有宗、王辰阳、胡洁菲、兰天鸣、郭敬丹）