本轮新冠疫情何时结束，如何结束

“此前疫情较为严重的5个省市中，广东、山东、河北呈现向好态势，但上海和吉林疫情仍处于发展状态。”在4月6日国务院联防联控机制举行的发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，国务院联防联控机制综合组将继续指导各地提升应对规模性疫情的能力。

3月1日以来，全国累计报告本土感染者17.6万例，吉林、上海的规模性疫情引发持续关注，社区传播、疫情外溢交织，这种状况还要持续多久？如何才能结束？

还要持续多久？

“这种疫情状态持续的时间，取决于我们的防控策略、防控措施落实的力度。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，从严从实把防控措施落实到每一个环节，近期呈现的疫情多点散发的形势很快会得到好转。

“3月中旬以来，随着各地疫情防控措施的有效落实，此前疫情较为严重的广东、山东、河北等均呈现向好态势。”雷正龙表示，多地疫情得到有效控制证明，从严从紧采取隔离、管控、封控、筛查等为核心的措施应对奥密克戎变异株引发的本土聚集性疫情依然有效，是科学必要的，可以实现“动态清零”的既定方针。

如何做才能结束？

本轮疫情仍在高位运行，与奥密克戎变异株传播隐匿性强、速度快的特点密切相关。

要想尽早结束本轮疫情，必须坚持外防输入堵住源头，内防反弹切断传播。

“受全球第四波疫情特别是周边国家及我国香港特别行政区疫情高位运行的影响，我国‘外防输入’压力特别大。”吴尊友说，将境外输入的疫情在第一代病例时就发现和控制，这是发现最早、控制速度最快、效果最好的策略措施。为此，要同时做好入境人员的隔离观察，以及涉及境外冷链或货物运输人员的每日监测，及时发现境外输入感染者、“物传人”以及继发的“人传人”。

在内防反弹方面，吴尊友强调，广大人民群众对防疫工作开展的理解和配合至关重要。“明确每个人都是自己的健康第一责任人。”吴尊友说，每个人通过提升健康意识，养成良好的健康习惯，把常态化防控的个人措施落实到位。

在感染者早发现方面，及时发现每个感染者的传播链上的密切接触者，是早发现的重要措施。吴尊友介绍，对于密切接触者的发现和管理，一要全，二要快。通过传统的流行病学调查和大数据发现“时空伴随者”等方法，进一步进行风险排查，发现密切接触者。

相关部门切实、及时从严从实抓好疫情防控工作：加强新冠疫情地区的人员流动控制，严防感染者流出将新冠疫情带入非疫情地区，造成新的疫情；加强门诊就诊者监测，对发热、咳嗽等疑似新冠或感冒的病人进行核酸检测；出现咽喉红肿或疼痛、咳嗽等症状的人，可以用抗原筛查方法做自我检测，如果发现阳性，要及时向当地防疫部门报告。

保障封控区基本生活和就医需求

针对疫情期间如何保证封控区等居民其他重大疾病的救治诊疗工作的问题，国务院联防联控机制要求各地加强隔离点和方舱医院储备，提升规模性疫情处置能力；千方百计帮助群众解决实际问题，保障居民基本生活和就医需求。

“新冠疫情防控过程中，疫情防控和基本的医疗救治两方面都非常重要，不可或缺。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，疫情聚集期间，封控区、管控区的群众看病问题应该引起高度重视，并且采取一系列手段保证这些病患能够得到及时、有效的治疗。

王贵强介绍，国务院联防联控机制强调在急诊、抢救室、手术室、医院病房以及妇产科要有相应的应急区域或者缓冲病区，解决核酸检测未出结果前危重患者的救治问题。同时要求各地统计孕产妇、透析人群、放化疗人群的基本底数，把本底摸清楚，建立台账，使这些病人得到有效跟踪随访，在需要时得到及时救治。对慢性长期用药患者要安排就近的医疗机构给予相应药物处方（可延长至12周），并提供上门送药服务。对于封控区、管控区的群众用药问题要有健康咨询、心理咨询，包括慢性病的咨询问诊工作，充分发挥互联网诊疗优势，解决百姓足不出户的日常看病需求。“出小区、进医院”需各方面协调妥善安排，必要时可征用政府车辆、志愿者车辆来保证点对点的接送服务。