直播预告：打工人进！专家教你远离颈椎病

随着电脑、手机的普及，“低头”似乎成为了生活中最常见的姿势。根据生物力学研究表明，当颈部处于中立位，目光平视前方时，颈椎承受的重量是1个头部的重量，但是当颈部前倾角度到了60度，颈椎承受的重量就变成4个头部的重量，因此长时间保持低头的姿势就容易出现颈椎病。

1月12日15:00至16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中国中医科学院望京医院脊柱科主任医师张清做客直播间，为大家详细讲解颈椎病的治疗方法。

专家介绍：

张清，医学博士、首届传承博士后、博士生导师、主任医师、中国中医科学院首届中青年名中医、世界中医药学会联合会骨伤科专业委员会常务理事、中华中医药学会骨伤科专业委员会委员、北京中医药学会理事会理事、全国中医药高等教育学会临床教育研究会理事会理事。

擅长：治疗颈椎病、颈性眩晕、腰椎间盘突出症、腰管狭窄症，腰椎滑脱症及膝关节骨性关节炎等脊柱及相关疾病。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。