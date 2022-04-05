攻坚克难  同心抗疫

“一号楼的居民可以下楼了！”“居民朋友们，前后左右请保持两米距离，打开二维码。”

4月4日，上海在全市范围开展核酸筛查，力求彻底排除风险点、切断传播链，尽快遏制疫情扩散蔓延，尽早实现社会面“动态清零”的目标。

这是一场大仗，也是一场硬仗。上海是一座人口规模2500多万的超大城市，本轮筛查要在一天内完成覆盖全市的核酸采样。

为了这个目标，兄弟省份派出援助医疗队，披星戴月赶赴上海集结；上海全市动员，竭尽全力将各项准备工作做实做细，确保核酸筛查“不漏一户、不落一人”。

决战前夜，各居（村）委办公室灯火通明，事先制定的工作预案“精确到分钟”。

4日凌晨，冲锋号吹响——

4时30分，15辆大巴载着复旦大学附属浦东医院的400多名医护人员，连同支援团队1800人，直奔周边9个镇、700个点位，承担百万居民的核酸采样任务；

4时50分，青浦区星尚湾小区物业大厅，医护物资已彻夜分配完毕。志愿者们穿上防护服，拉起引导线，放好隔离墩。当第一缕阳光洒下，赶早的居民已来排队；

5时30分，天空还泛着鱼肚白，普陀区长风三村的党员志愿者们已在各自的岗位就位。这是一个有2000多户4000多名居民的老式小区，没有装配电梯，志愿者们挨家挨户通知采样；

6时，在上海内环内规模最大的社区之一中远两湾城，18个核酸采样点位同时开工，医护人员个个全神贯注；

10时30分，金山区朱泾镇塘园居民区，集中采样点人流减少，部分医护人员迅速分装核酸采样用品，与居委会工作人员、小区志愿者组成一支支4人小分队，开展流动采样；

11时许，以生产小组为单位分批采样，现场，一辆辆小三轮车、私家车将老人、孕妇等接送到采样点，崇明区横沙乡22900余人的采样任务全部完成；

14时，普陀区真如镇街道基本完成全员核酸采样。“我们街道有40个居民区，一共设置了130多个采样点位。我们得到了各方力量的支持，包括100位来自浙江金华的医疗队员的增援。”真如镇街道党工委书记张韶春说。

党员志愿者纷纷向社区报到，协助做好核酸筛查工作。

有老人一时打不开采样二维码，志愿者赶紧上前帮忙；有老人着急出门忘了带钥匙，居委干部积极帮忙协调解决。

“爷爷、奶奶，我们来给你们做核酸采样了，不要紧张……”虹口区组织由青年医务人员和社区志愿者组成的应急采样小分队，为辖区内下楼有困难的居民登门采样。

上海交通大学闵行校区，学校招募200多名负责维持秩序的志愿者，10分钟内就报名完毕。

上海市民全力配合，各处采样现场温情满满。

“亲爱的孩子，你们埋头苦干，不惧挑战，是为了换取千姿百态的明天。辛苦了，保重！”争分夺秒的采样现场，不方便交谈，黄浦区一位老人给瑞金医院采样队员送上了写着感谢话语的明信片。

奉贤区奉浦街道一小区内，来自浙江湖州市长兴县人民医院的采样队员，在结束任务后准备离开。志愿者们列队鼓掌相送，表达上海人民的谢意：“辛苦了！谢谢！”“感谢你们！”

4日全天，上海全市核酸采样工作平稳有序。当天19时，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：在广大市民的积极配合下，全市顺利完成了新一轮核酸采样工作，随后还将有序开展检测、复核、人员转运和相关分析研判工作。

同心协力，迎难而上，上海正在尽快遏制疫情扩散蔓延，坚决打赢这场疫情防控的大仗硬仗。

《 人民日报 》（ 2022年04月05日 02 版）