上海疫情防控 需要信心和支持

连日来，严峻的疫情形势将上海推上风口浪尖。截至目前，本轮疫情已致上海累计确诊病例超千例，感染者数量仍在攀升。在上海3月31日召开的新闻发布会上，市委副秘书长、市政府秘书长马春雷开诚布公地表示，“诚恳接受大家的批评，正在努力改进。”面对奥密克戎变异株的复杂特性，在此前疫情精准防控方面表现优异的上海也开启了全域静态管理模式，展开大范围封控筛查。

这些上海近期采取的疫情防控措施引来许多关注和讨论。毕竟，此前迪士尼烟花绽放、全国范围最小风险区等赢得称赞的科学防疫案例仍历历在目，上海一直是“精准防控”的典范城市。如今，上海“划江而封”，难道是精准防控不灵了？

事实上，我们应该看到，上海一直以来都走在科学精准防控疫情的探索前沿，许多经验成为“抄作业”的范本。本轮疫情发生以来，作为拥有2500万人口的超大城市，上海并没有轻易搞一刀切，力图以最小代价取得最大成效。但奥密克戎变异株传播速度、隐匿性、穿透力远超过以往变异株，给“魔都”带来前所未有的压力和挑战，而这也正体现出上海的担当和上海探索的社会价值。

此次防控措施的调整并不是对科学精准防控的否定，也不是对一刀切的简单复制。连日来，上海在解决群众“看病难”“买菜难”等问题上想方设法打通“最后一公里”；迅速出台政策措施帮助受疫情影响最大的市场主体解决实际问题；在封控筛查情况下，尽全力保障港口、交易所平稳运行。面对来势汹汹、前所未有的疫情复杂形势，上海仍在实施科学精准防控的方向上不断摸索前行，寻找以最小代价维持超大型国际都市正常运转的抗疫之路。

诚然，突发情况下，上海一些防控措施忙中有乱，一些工作不尽完美，实际易感人群庞大，有的封控地区群众生活保障不够周到……也正是这些暴露出的问题让我们清醒地认识到，老年和少儿人口基数庞大的我国实行“动态清零”的必要性，认识到面对不断变异的毒株，疫情防控具有复杂、艰巨、反复的特点，认识到科学精准防控仍需落在更基层、更细节、更深处。

面对不回避问题的上海，我们也应报以更理性宽容的态度，并给予充分的信心和支持。

我们应该认识到，病毒加速变异，防控措施也不能一成不变，而是要适应新变化，形成更优化的防控举措。针对问题及时修正，为国内疫情常态化的联防联控机制积累更多经验，正是上海探索的价值所在。

眼下的上海正面临史无前例的抗疫大考，防疫措施如何更科学、更精准，需要在实战中接受考验，更需要凝聚社会各界的信心和坚持。疫情之下，没有局外人，这些实践源于上海，从中吸取的经验总结将属于全国。（符晓波）