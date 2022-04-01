国家卫健委：3月31日新增新冠肺炎确诊病例1827例 其中本土病例1787例

据国家卫健委网站消息，3月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1827例。其中境外输入病例40例（四川19例，上海7例，浙江5例，北京2例，福建2例，广东2例，广西2例，云南1例），含22例由无症状感染者转为确诊病例（四川17例，浙江5例）；本土病例1787例（吉林1363例，其中长春市1078例、吉林市276例、四平市6例、白城市3例；上海358例，其中浦东新区182例、闵行区60例、长宁区43例、徐汇区18例、黄浦区7例、普陀区7例、虹口区7例、嘉定区7例、杨浦区5例、松江区5例、奉贤区5例、静安区4例、宝山区3例、金山区3例、青浦区1例、崇明区1例；黑龙江16例，其中佳木斯市9例、哈尔滨市5例、大庆市2例；浙江10例，其中宁波市4例、杭州市3例、湖州市2例、嘉兴市1例；江苏9例，其中徐州市4例、盐城市2例、镇江市2例、无锡市1例；福建5例，其中泉州市4例、宁德市1例；山东4例，其中济南市2例、烟台市1例、济宁市1例；广东4例，其中珠海市1例、肇庆市1例、东莞市1例、中山市1例；河南3例，其中郑州市1例、洛阳市1例、信阳市1例；湖南3例，其中衡阳市2例、娄底市1例；河北2例，其中保定市1例、廊坊市1例；辽宁2例，均在营口市；安徽2例，其中淮南市1例、阜阳市1例；海南2例，均在琼海市；天津1例，在西青区；江西1例，在南昌市；四川1例，在乐山市；贵州1例，在贵阳市），含56例由无症状感染者转为确诊病例（吉林24例，上海20例，浙江5例，辽宁2例，福建2例，天津1例，安徽1例，山东1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例1120例，解除医学观察的密切接触者18941人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例695例（无重症病例），现有疑似病例20例。累计确诊病例17510例，累计治愈出院病例16815例，无死亡病例。

截至3月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例29306例（其中重症病例66例），累计治愈出院病例117159例，累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例151103例，现有疑似病例20例。累计追踪到密切接触者2337175人，尚在医学观察的密切接触者378105人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5559例，其中境外输入117例，本土5442例（上海4144例，其中浦东新区2224例、闵行区330例、长宁区215例、徐汇区206例、松江区185例、奉贤区172例、杨浦区169例、静安区158例、虹口区118例、黄浦区117例、青浦区97例、嘉定区47例、崇明区42例、金山区39例、宝山区14例、普陀区11例；吉林871例，其中长春市444例、吉林市426例、白山市1例；福建73例，其中泉州市66例、宁德市4例、福州市2例、莆田市1例；辽宁61例，其中沈阳市50例、大连市6例、营口市3例、鞍山市1例、葫芦岛市1例；河北50例，其中唐山市32例、廊坊市17例、邢台市1例；安徽49例，其中淮南市22例、阜阳市15例、芜湖市5例、蚌埠市3例、马鞍山市2例、铜陵市1例、宣城市1例；江苏34例，其中苏州市13例、南通市9例、无锡市6例、徐州市3例、淮安市1例、镇江市1例、宿迁市1例；山东28例，其中滨州市9例、枣庄市7例、临沂市4例、青岛市3例、烟台市3例、济南市1例、德州市1例；江西18例，其中南昌市16例、上饶市2例；黑龙江17例，其中佳木斯市12例、哈尔滨市3例、黑河市2例；河南17例，其中周口市8例、洛阳市2例、鹤壁市2例、信阳市2例、驻马店市2例、郑州市1例；广西16例，其中百色市14例、防城港市2例；广东14例，其中东莞市8例、深圳市2例、广州市1例、汕头市1例、肇庆市1例、惠州市1例；新疆13例，其中巴音郭楞蒙古自治州10例、乌鲁木齐市3例；甘肃9例，均在兰州市；浙江8例，其中杭州市3例、嘉兴市3例、湖州市1例、衢州市1例；湖北5例，其中黄石市3例、鄂州市1例、随州市1例；天津3例，其中河北区1例、东丽区1例、滨海新区1例；内蒙古2例，均在呼和浩特市；湖南2例，均在长沙市；海南2例，均在三亚市；重庆2例，其中南岸区1例、梁平区1例；四川2例，其中德阳市1例、乐山市1例；云南2例，其中红河哈尼族彝族自治州1例、德宏傣族景颇族自治州1例）；当日转为确诊病例78例（境外输入22例）；当日解除医学观察1336例（境外输入115例）；尚在医学观察的无症状感染者59056例（境外输入1182例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例309789例。其中，香港特别行政区286313例（出院47181例，死亡7825例），澳门特别行政区82例（出院81例），台湾地区23394例（出院13742例，死亡853例）。