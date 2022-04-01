国家卫健委：我国全程接种人数占全国总人口的88.11% 鼓励老年朋友积极接种

人民网北京4月1日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

接种新冠疫苗获益要大大高于风险

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，及时接种疫苗是预防传染病最有效、最经济、最便利的一项措施，这也是全球的一个共识。无论是从个体还是群体来说，接种疫苗之后，获益远远要高于风险。接种疫苗的获益就是指能够预防疾病的效果，包括预防感染、预防发病、预防重症和预防死亡。

“通过疫苗接种，其实我们希望让公众不得病、少得病，减少重症的发生，减少死亡的发生。这就是我们所说的接种疫苗所获得的效益。”王华庆强调。

王华庆表示，关于风险，主要是指接种疫苗的时候出现的不良反应，目前看到所有应用的疫苗出现严重的不良反应是十分罕见的。新冠病毒疫苗可以显著降低重症，降低死亡，这是主要的获益。也有研究显示，在接种全程的新冠病毒疫苗后，可以把重症和死亡的风险降低90%以上。当然，接种疫苗的过程中也会发生严重的不良反应，但是这种严重的不良反应是十分罕见的，它可能发生的几率在百万分之一左右。

“最近，根据香港地区卫生署卫生防护中心3月29号提供的资料显示，在全程接种疫苗，也就是说至少接种2剂次疫苗的全人群当中，感染之后发生的病死率是0.1%，而没有接种疫苗或接种1剂次疫苗的全人群感染新冠病毒之后病死率是1.91%，两者相差近20倍。从中我们也看到，不接种疫苗所带来的风险还是非常大的。”王华庆说。

王华庆表示，综合以上的情况，接种新冠疫苗获益要大大高于风险。

鼓励老年朋友们积极接种新冠疫苗

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，根据国务院联防联控机制部署，目前继续指导各地积极稳妥推进新冠疫苗接种工作。截至3月31日，全国累计报告接种新冠疫苗32亿7087.4万剂次，接种总人数达12亿7770.9万，已完成全程接种12亿4228.1万人，覆盖人数占全国总人口的90.63%，全程接种人数占全国总人口的88.11%。完成加强免疫接种6亿9493.6万人，其中序贯加强免疫接种1734.4万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2370.8万人，完成全程接种2亿1257.2万人，完成加强免疫接种1亿4363.7万人。

雷正龙表示，就目前接种数据来看，新冠疫苗接种工作总体进展良好，但老年人接种覆盖率与其他年龄组相比仍然较低，近期针对老年人群疫苗接种工作再次进行了部署和安排，指导各地条块结合，共同发力，切实提高老年人疫苗接种的便利性，保障疫苗接种的安全性。希望老年朋友们继续积极、主动接种疫苗，共同为健康保障助力。

王华庆表示，人体感染了新冠病毒，获得免疫力，属于自然感染，这是一种方式。但是这种自然感染所获得的免疫力代价是非常大的，尤其是对那些有慢性基础性疾病的人，还有老年人。

“国外老年人感染新冠病毒之后，由于没有接种疫苗，不管是住院率、进入ICU病房的比例，还是病死率方面的代价都非常大。”王华庆说，所以最好的办法还是接种疫苗，接种疫苗获得的免疫力是针对新冠病毒的特异性免疫，因此建议60岁以上的老人，只要没有禁忌，不是缓种的对象，要尽快接种疫苗，并按照规定的时间间隔接种加强针，让老年朋友产生抵御新冠病毒侵袭的特异性免疫力，包括目前正在流行的奥密克戎变异株。

配合好当地的防疫要求非常重要

王华庆表示，目前疫情防控形势非常严峻，也非常复杂，在新冠流行期间，尤其是有疫情出现的时候，对于做好3岁以下儿童的防护，有几点建议：

第一，对于儿童或者婴幼儿一起居住生活学习的家人，还有工作人员，这些人做好防护是非常重要的。包括日常健康监测，保持手卫生，保持社交距离，通风换气，戴口罩等相关措施。

第二，减少聚集，包括简化个人行程轨迹，尽量减少到人群密集的场所、密闭空间，尤其是公共场所，这样来减少感染的风险。

第三，不管是婴幼儿家长还是和他一起居住生活的家人，包括给这些儿童提供服务的工作人员，接种疫苗既是保护这些人自己，其实也是保护孩子。

王华庆最后强调，在疫情流行期间，不管是孩子的家人还是服务婴幼儿的工作人员，配合好当地采取的防疫要求是非常重要的。