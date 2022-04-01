越来越多的年轻人关注养老

“老去之后，我不想成为一座孤岛。我们应当将我们生活的世界，改造成一个老年人也能够安全、幸福地度过余生的世界。”

今年年初，00后浙江大学生小潘在社交平台豆瓣上写下这番话，并创建了“‘适老化改造’促进会”小组。短短两个月时间，小组吸引了两万余人加入。“有没有老年人健身App”“马桶边扶手架求推荐”“怎样改造爸妈养老的房屋”……年轻人面临的不同需求的老一辈养老问题，在这里被频繁讨论。

我国正步入老龄化社会，“养老”一直是全社会关注的问题。今年的政府工作报告首次提到，再开工改造一批城镇老旧小区，推进无障碍环境建设和适老化改造。在我国实施积极应对人口老龄化国家战略背景下，在“银发经济”的催化下，适老化产业或将成为新风口。

改造要从认知开始

去年年底，寒假回到家的小潘经常收到父母的“求助”：怎样在调查问卷中提交核酸检测报告、智能电视怎样操作……她告诉中青报·中青网记者：“年轻人熟悉的常规操作成了父母要面对的细小琐碎的难题，这让我很担心自己返回学校后，他们该如何解决？”

建组之前，小潘是通过一档综艺节目《忘不了餐厅》了解到“适老化”概念的。她查阅大量资料发现，大众最关注的是室内家居改造、手机App和网页适老化改版，“除此之外，我认为还需要加强城市空间的适老化设计，需要转换社会与市场逻辑，需要每个关心老年人困境与需求的年轻人行动起来”。

95后湖南女生黄雨欣也是通过综艺节目《梦想改造家》，了解到适老化改造的。她对中青报·中青网记者说，适老化产品或许比适老化改造更适合当下的老年人。“大部分老年人的观念里，舍得掏钱给子女装修房子，但还是舍不得改造自己的房子，总觉得能住就行”。

房屋改造需要耗费非常多精力，“现实情况是，年轻人都在工作，父母辈也没有退休，爷爷奶奶辈根本不懂也没这个精力。”在黄雨欣看来，适老化也要依靠社区型养老院和普惠的适老化产品，“变老是人人需要面对的问题，但时间、精力和金钱以及观念都无法忽视”。

让小潘印象深刻的是，小组里有人提问“老人定位器有推荐吗”，一位网友留言说“可以购买儿童智能手表”。小潘发现，同样需求下，针对老年人的产品还是太少了，“当我们老去的时候，面对日新月异的社会，我们也会遇到类似的难题。希望越来越多的老年人需求被社会和企业关注到”。

90后设计师王煊也是“‘适老化改造’促进会”小组的一员，他惊讶于“这么多年轻人在关注养老和适老化的话题”。曾在浙江杭州从事养老空间设计的他认为，居家适老化改造前，应切实了解老年人的居住需求，根据老年人身体机能、生活习惯和文化背景来定制方案，“而不是追求舒适和豪华，以‘通用设计’敷衍了事”。在他看来，作为居家适老化的延展，老年人聚集多的外部环境也应及时得到改造。

近几年，城市更新在全国各地如火如荼开展，“无障碍”“适老化”成为频频被提及的热词。记者走访发现，在国家和地方政策的大力扶持下，适老化改造已经延伸至公共场所、社区、医疗卫生机构、运动健身场所和家庭等多个场景。

但在成都朗力养老产业发展有限公司联合创始人刘英看来，适老化改造之路，仍旧任重道远，当下最需要的是提升改造意识，“尽管这两年，适老化概念被广泛提及，但是远没有达到在整个社会的普及和认知高度。与大力进行的互联网适老化改造相比，对于线下适老化改造的理解，可能大众认知还在安装扶手、防滑等方面，其实远不止这些”。

无评估不改造

从事养老产业和适老化改造项目10余年，刘英认为，我国的适老化改造仍处于最初级的阶段。在她看来，一方面，子女积极为父辈改造居家环境，父母反而认为“这并不是一件急迫或必须的事情”。她说：“我们遇到过好多次的居家改造项目，开始改造时遇到老人阻拦，觉得自己身体康健，没必要花这个钱。对新事物的接受需要过程，同时也需要他们认识到，改造也是预防。”

“另一方面，适老化改造的市场需要慢慢培养，改造前的入户评估也是一大难点。”刘英介绍说，他们基于5万多用户的实践数据，形成了独有的改造评估体系，包括老年人生活能力、辅具需求、居家环境、家庭关系、性格心理等方面，都将得到数字化评估。

“无评估不改造，居家适老化改造必须是个性化和私人定制的。”她说，适老化改造并不是简单地“搞装修”，从居家环境的防滑处理，到考虑共同居住家庭成员的生活和照料老年人的住家保姆等，都需要被评估在内，“适老化改造不仅能提高老年人的生活品质，让生病的老年人活得更有尊严，也能为照护者减缓压力”。

根据曹阿姨的身高和生活习惯定制美观、牢固的扶手，为独居的袁叔叔打造无障碍浴室，设计出各类适老化桌椅等产品……这些年，95后创业青年李靖慧成了身边老年人的好朋友。同样，她也认为，“专业的适老化改造要由专业团队完成”。

李靖慧自小在爷爷身边长大，离开老家读大学后，独自在家的爷爷逐年老去，成了她的牵挂。基于爷爷养老的痛点，她创办了银巢老年产业发展有限公司。

在李靖慧看来，适老化改造还要更多地融入养老元素，“让家更适合老人”。为了让老年人在评估时就能对改造效果一目了然，他们研发了适老化综合评估和改造体系，通过智能终端为家庭进行量化评估，“评估结合了老年人实际需求，照明、无障碍设施、防滑、美居、智能化、可穿戴设备等都会考虑在内”。这两年，公司还为宁波市的困难老年人进行适老化改造。

相比居家适老化改造，各地政府部门大力推动的城市间适老化改造，更早进入了大众视野。参与过多个城市的养老机构和社区的改造，刘英认为，比如上世纪七八十年代的老建筑房屋，社区小公园、公共卫生间的改造，以及一些新的房地产项目，“要对无障碍和适老化设施提出更高要求，从社会层面为老年人带去更多便捷”。

曾参与上海市一项街道适老化改造项目的90后设计师杨光旁说：“各类设施逐渐老旧，缺少无障碍设施等，这些都是迫切需要解决的问题。”他坦言，当时针对整个社区的适老化改造还没有深刻认知，“真正做项目时发现，适老化改造设计是对老人的情绪设计、需求设计、细节设计、智能设计，是通过设计达到心理关怀”。

从上海到武汉创业，如今，杨光旁和朋友合伙创办了挖藕（武汉）设计有限责任公司。在他看来，城市更新、适老化改造还处于起步阶段，市场非常庞大，“在一次现场调研时，当我们向一位老人解释，要对小区增加许多适老化设施时，老人的态度从抗拒变成了支持。我们能体会到他们的迫切需求”。

万亿元市场呼唤更多创新

2月24日，民政部等4部门联合印发《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，提出“十四五”时期支持200万户特殊困难高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造。早在2020年，民政部等9部门还联合印发了《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，提出要加强产业扶持，激发市场活力，加快培育居家适老化改造市场。

盘古智库老龄社会研究中心主任梁春晓说，从居家到各种公共基础设施，包括商场、图书馆、银行、交通等，当下面临着整个社会的基础设施的适老化改造。“可喜的是，近些年，越来越多的企业和产品把适老化元素考虑进来了”。

在北京市西城区大栅栏，百度五福AI助老平台利用人工智能语音交互技术，基于对老人更加友好的语言场景，设立专属功能板块，既是智能设备，也成为社交生活陪伴。腾讯自2019年起与深圳市养老护理院合作，尝试应用人工智能技术来改善护理服务，如养老院正在使用“隐形护理员”智慧养老监护系统，为保护隐私，他们使用热感应技术代替摄像头，同时设置在室外和室内，使工作人员能容易得知老人的去向。

“数字化进程不断加快，科技和创新是整个适老化产业的核心。”梁春晓说，由于整个社会的适老化转型所带来的庞大需求，“适老化改造将成为热门赛道，我们初步估算，这将是万亿元市场的产业，但目前还处于起步阶段。”在他看来，从适老化评估、方案设计、各类生活用具改造等，相关服务和产品需求丰富，“在这样一个很长的产业链中，每一块都值得企业深挖”。（记者 孟佩佩）