直播预告：关注睡眠健康 提升睡眠质量

越来越多的人都被睡眠问题困扰着，这已经成为影响现代人健康的重要问题之一。睡眠状态的好坏不仅影响人的情绪，还会影响工作和日常生活。睡眠障碍到底是什么疾病？又该如何科学防治？

3月21日10:00，清华大学附属北京清华长庚医院专科部部长、耳鼻咽喉头颈外科主任、中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶京英将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享睡眠呼吸障碍疾病的综合防治相关科普知识。欢迎届时收看。

专家简介

叶京英，主任医师、教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，现任北京清华长庚医院专科部部长，耳鼻咽喉头颈外科主任。担任中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员；中国医疗保健国际交流促进会睡眠医学分会主任委员。从事耳鼻咽喉科临床工作40年。曾获国家科技进步二等奖一项；北京市科技进步奖三项；教育部科技进步一等奖一项；担任本专业相应领域诊疗指南起草人，并撰写耳鼻咽喉头颈科学五年制及八年制全国统编教材相关章节。主持该领域国家自然基金课题七项；科技部十二五科技支撑课题一项；于国内外期刊发表论文百余篇，并担任国内外多本权威杂志编委。

擅长：主攻睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS），咽喉及气、食管疾病诊治。在OSAHS流行病学、病理生理、诊断和手术治疗方面成绩突出。专长阻塞性睡眠呼吸暂停综合征（鼾症）的治疗。

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