国家卫健委：3月1日-18日我国累计报告新冠肺炎感染者超29000例 波及28省份

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控与疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

我国本土疫情还处在发展阶段

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近一周，全球新冠肺炎新增确诊病例再次出现反弹，其中40%以上集中在我国周边国家和地区，外防输入压力持续增大。我国本土疫情发展快速，多省面临同时段多地发生以奥密克戎病毒株为主的疫情防控局面，防控形势严峻复杂。

“总体来看，我国本土疫情还处在发展阶段，多省面临着同时段多地市发生奥密克戎疫情的防控局面。”国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，当前全球第四波新冠疫情仍处在高位水平运行，3月1日到18日，我国累计报告新冠肺炎感染者超过29000例，波及28个省份，其中吉林省1个省份累计报告超过1万例。另有4个省份累计报告超过1千例，还有10个省份累计报告在100-1000例之间。

医政医管局局长焦雅辉表示，本轮疫情呈现了点多面广，主要的流行株是奥密克戎变异株，部分省份病例增长比较快。截止到3月18日24时，全国在院的感染者总数是29127例。从病情来看，以轻型和无症状感染者为主，占比达到了95%以上。这里边有一些是由于高龄、合并基础疾病，或者是没有接种疫苗，也有一些病情比较重的，但是占比不多，重型和危重型占比不到0.1%。

目前，国务院联防联控机制综合组继续指导疫情发生地区严格落实各项防控措施，快速进行核酸筛查，迅速进行流调溯源，及时规范集中隔离，严格社区管控，及时进行区域协查，尽快实现社会面的“动态清零”，坚决守住疫情不出现规模性反弹的底线。

防控工作的难点在于如何及时发现全部的感染者

现阶段病例数仍在较快增长的情况下，国内疫情防控的重点和难点是什么？对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，当前的疫情形势十分严峻，防控工作的重点可以从两个方面来看：一是对于已经发生疫情的地区，需要尽快切断传播，防止扩散，防止蔓延；二是对于没有发生疫情的地区，要防止新的疫情发生，尤其是人员比较集中的场所，像学校、监狱、敬养老院等人员密集的地方。

吴尊友表示，防控工作的难点在于如何及时发现全部的感染者。发现了这些感染者，就为切断传播提供了重要的信息。一是“及时”，一定要赶在病毒传播出去以前，把它截住。二是“全部”，整个传播链上，所有可能感染的人都要发现出来，避免有遗漏，遗漏的病例都有可能是新的传播链的源头。

为了做到上面提到的及时、全部，吴尊友介绍，有一些新的技术来帮助发现感染者。一是大数据的应用。流行病学调查的过程中，利用大数据来协助我们把整个传播链梳理清楚，最大可能地发现传播链上的所有可能的感染人员。二是核酸检测，所谓的“全员核酸检测”。核酸检测，非常重要的，要及时、全面。在确定的局部范围内开展全员检测时，一定要在短时间内完成，最好是1-3天完成一轮检测，一定要快。每一轮检测一定要完成确定的局部范围内全部人群的筛查，不能筛查一部分漏一部分，如果能做到及时全员筛查，一般来说，3-4轮核酸筛查基本能达到社会层面病例清零，千万要注意防止有遗漏。如果每一轮都有遗漏的话，可能会出现做了7、8轮或者8-10轮还会有社会层面感染者的发现，所以及时、快速、全面非常重要。

“还有一点需要强调，在诊断感染者的时候，因为每个感染者的病情都是在变化的，在诊断时可能处在感染早期，属于无症状感染者或者轻型病例。”吴尊友表示，对于轻型病例、无症状感染者，在一些集中隔离的地方管理，在这些管理的场所也要配置一定的医务人员，对发现的无症状感染者或者轻型病例，有症状加重的要及时转到定点医院接受治疗，如果把这些工作都做好，对于防控工作、及时控制疫情是很有帮助的。

针对奥密克戎变异株单价以及多价的疫苗研发已经取得了积极进展

最近奥密克戎变异株流行，特别是突破感染的情况，大家都急迫的希望能够尽快用上针对奥密克戎变异株的疫苗。对此，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，从奥密克戎变异株一开始出现，我国的疫苗研发队伍就已经行动起来了。

郑忠伟具体介绍，到目前为止，针对奥密克戎变异株单价以及多价的疫苗研发已经取得了积极进展，进展比较快的已经完成了临床前的研究，正在向国家药监部门滚动提交有关临床试验的申报材料。比如灭活疫苗，已经开展了单价，以及德尔塔+奥密克戎两价，还有原型株+德尔塔+奥密克戎三价疫苗的研发工作，已经基本完全了临床前研究，并且已经进行了生产验证。重组蛋白疫苗也有开展阿尔法+贝塔+德尔塔+奥密克戎四价疫苗的研发，正在申请境外的临床试验。腺病毒载体疫苗也已经进行了疫苗株的优化制备，正在开展临床前的研究。mRNA疫苗也正在积极推进临床前的一些研究工作。此外，前期的一些疫苗，目前在境外推进的三期临床序贯研究的过程中，也得到了针对奥密克戎变异株的一些保护力数据。

郑忠伟强调，疫苗是用于健康人的特殊产品，安全性是第一位的。在推进针对奥密克戎变异株疫苗研发速度的同时，始终秉持将安全性、有效性的科学原则放在第一位。

郑忠伟还表示，国内外近期以来的研究表明，虽然奥密克戎变异株对接种疫苗者突破感染的风险是增加了，但是现在的研究表明，奥密克戎变异株并没有完全逃逸现有疫苗。就是说，如果完成了疫苗的全程接种，仍然可以有效降低奥密克戎变异株引起的住院、重症和死亡的风险。如果开展了加强针的接种，还能够有效的降低奥密克戎变异株引起的突破感染的风险。因此，现有的疫苗接种以及加强针的接种对奥密克戎变异株仍然是有效的。