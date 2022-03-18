贵在坚持，难在坚持，胜在坚持

只要我们坚持提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性，胜利就一定是我们的。只要我们坚持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，胜利就一定是我们的。

中共中央政治局常务委员会3月17日召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话强调，常态化疫情防控以来，我们坚持“外防输入、内防反弹”，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。各地区各部门各方面要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作。

在全球正在经历新冠肺炎疫情第四波流行高峰，我国周边有关国家和地区不断刷新单日新增病例最高纪录，疫情输入风险不断加大的大背景下，在传播快、隐匿性强的奥密克戎变异株引发我国多地多点发生本土聚集性疫情的巨大挑战下，习近平总书记就新冠肺炎疫情形势和从严做好疫情防控工作发表重要讲话，强调“坚持就是胜利”，充分彰显了党领导人民万众一心打赢疫情阻击战的坚定决心，为快速控制局部疫情提供了根本遵循。

胜利往往在于再坚持一下的努力之中。我们与新冠肺炎病毒几番交手，无论它如何变异，结果都证明了一点：要想取得抗疫胜利，贵在坚持；在艰苦相持阶段，难在坚持；而当我们回望战疫之路上所经历的无数坎坷时发现，胜也在于坚持。

常态化疫情防控以来，我们坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。这是中国疫情防控经验的总结和提炼，也是现阶段我国疫情防控的一个最佳选择。这种坚持的可贵就在于，让我们有信心在发现有本土病例出现的时候，及时主动发现传染源，快速采取公共卫生和社会的干预措施，有效救治患者，尽快、尽量阻止疫情的进展，从而实现最大限度统筹好社会经济发展和常态化疫情防控。

这种可贵的坚持最大限度保护了人民生命安全和身体健康，使我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了我国防控疫情的强大实力和能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。

常态化疫情防控关键在“常”，需要全社会的每一个人都要常备不懈、常抓不怠，难度可想而知。在常态化疫情防控过程中，一些领导干部有了麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态；一些地方出现了不顾科学防疫规范简单粗暴“一刀切”的官僚主义、形式主义做法；一些部门、单位落实四方责任失位，执行早发现、早报告、早隔离、早治疗要求懈怠；一些个人自我保护意识逐渐放松。这都成为一些地方和部门常态化疫情防控的短板和漏洞，让狡猾的病毒有了可趁之机。

凡事“难在坚持”，而要取得抗疫胜利，就必须咬牙挺住。因为胜利就在坚持之中。只要我们全国上下都深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作，胜利就一定是我们的。

只要我们坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头，胜利就一定是我们的。

只要我们坚持提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，加强疫苗、快速检测试剂和药物研发等科技攻关，使防控工作更有针对性，胜利就一定是我们的。

只要我们坚持战略定力，坚持稳中求进，统筹好疫情防控和经济社会发展，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，胜利就一定是我们的。

只要我们慎终如始将“贵在坚持”的策略自觉常怀于心，风雨无阻将“难在坚持”的挑战警示于行，就一定能再次印证“胜在坚持”这一条颠扑不破的真理，夺取抗疫斗争的又一个胜利。