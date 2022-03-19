中疾控专家介绍新毒株情况 提醒做好三件防控措施

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控与疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

新的毒株被发现的时间比较短 现在都没有办法做出结论

“最近世界卫生组织确实证实了一个新的毒株的出现，这个新的毒株是在一个病人同时感染德尔塔和奥密克戎毒株之后，两种毒株重组而成的一个新的变异毒株。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，目前观察到，这个重组毒株是由德尔塔AY.4型和奥密克戎BA.1型重组的，主体是德尔塔毒株，次蛋白部分主要由奥密克戎毒株组成。现在发现报告这种毒株的主要是欧洲的几个国家，而且报告病例数也只有几十例。

吴尊友分析，从这些有限的数据来看，无论是流行病学还是临床表现，还没有观察到有显著的变化，它和德尔塔、奥密克戎原来的毒株比较近似。但是由于新的毒株被发现的时间比较短，而且病例数比较少，致病性、传染性以及对疫苗的逃逸能力等，现在都没有办法做出结论。所以，现在世界卫生组织以及相关国家正在对这种毒株进行密切的监测，了解它的动向，如果它有变化的话，会及时向世界提醒。

如何应对病毒变异 做好三件防控措施

“过去两年病毒一直在发生变异，无论是变异毒株德尔塔、奥密克戎，还是新的变异毒株，过去两年多的防控实践证明，常态化防控措施都能够有效地防控变异毒株造成的规模性的流行。”吴尊友表示，对于普通老百姓来说，主要做好三件防控措施的落实：

一是疫苗接种。如果没有接种的，要抓紧接种，需要打加强针的抓紧打加强针，疫苗的接种是防控的基础。

二是坚持常态化防控的公共卫生措施的落实。在人员集中的地方戴口罩、保持社交距离、注意手卫生、保持通风，这些常规的防控措施对于变异毒株的防控都是有效的。

三是要注意疫情的变化，更重要的是要遵守所在工作单位或者居住的小区，以及所到的各种场所关于疫情防控的相关规定，要遵守这些规定，落实这些措施。

及时调整心态 适应新冠疫情的长期性

“从新冠流行两年多的情况来看，新冠肺炎不可能在短时间内消失，所以我们与新冠的斗争将是一个长期的。”吴尊友表示，不能改变疫情长期存在的现实，就调整自己的心态。人的心态是非常强大的，如果及时调整期待、心态，还是能够适应新冠疫情的长期性，以及需要做长期的日常防控措施带来的生活改变。

“同时应该看到，在过去两年多，我们在新冠斗争当中已经取得了很大的成就，包括总结了一整套的用于控制疫情、防止感染的措施，包括诊断试剂，能够及时给出诊断，还有疫苗研发及广泛的应用，还有中西药治疗病例，这些都使我们能够有效控制疫情、减轻疫情对人类的危害。”吴尊友说。

“相信随着科学进步，人类终究会战胜新冠肺炎。”吴尊友强调。