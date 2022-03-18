双汇：加速企业转型升级 积极打造新业态

近日，双汇第三工业园建设工程项目正式启动。自1996年建设第一工业园至今，26年间，双汇打造的产业齐全、配套完善、效益突出的食品工业园区为推动当地经济发展做出贡献的同时，也在食品产业“三链同构”、融合发展的产业指导方针下，通过延伸产业链、提升价值链、打造供应链，提高企业竞争力，为肉类产业赋能。

打造新业态 进入新蓝海

据介绍，双汇“第三工业园”规划在召陵区东城产业集聚区，占地预计1175亩，园区项目以新型餐饮为主，休闲肉制品和配套产业为辅，规划有产品研发中心、展示中心、体验中心、综合调度中心、仓储服务中心、中央厨房、餐饮食材工厂、休闲肉制品工厂等项目及配套设施。切入新赛道、形成新产能、实现新增量，按照“三低、四高、五化”的原则，实施高标准规划、高规格建设、高效率运营，打造集研发、生产、配送、展示、体验于一体的综合性、现代化、高科技食品产业园。

有人评价，该项目围绕“一顿饭、一桌菜”开发中华菜肴进家庭、上餐桌产品，整合包括第一、第二工业园产品在内的“肉、蛋、奶、菜、粮”资源，将打造出一种新业态。

双汇此举将拉长产业链条，持续提升核心竞争力，同时带动壮大产业集群，实现经济效益、社会效益双丰收，也将助推漯河构建1+8+N现代产业体系、打造完善丰满的绿色食品产业生态。

“三链同构” 加速企业转型升级

近年来，双汇紧紧围绕“产业链、价值链、供应链”，积极探索“三链同构、集群协同”的产业高质量发展模式，加速企业转型升级。

去年年底，总投资5亿元的河南双汇投资发展股份有限公司屠宰厂智能化升级改造项目顺利完工。新项目投产后，一头生猪从屠宰、排酸到分割上市，全程操作只需13个小时，生产效率大大提升。同时，该项目还同步配套了信息管理系统，全面提升企业综合管理和质量管控水平。

双汇在对漯河屠宰厂进行升级改造的同时，还投入了2.4亿元对旗下肉制品工厂进行升级改造，日前该项目也已顺利投产。这个项目前道采用奥地利、西班牙、丹麦等世界一流生产设备，后道由双汇与中科院沈阳自动化研究所联合定向开发，引入九大智能模块，实现高温肉制品的集约化、自动化、智能化生产。

为进一步提升企业供应链管理水平，双汇信息中心自主研制开发了企业的生猪智采平台系统，该系统可以实现线上客户管理、保证金监控、招采竞价、数据分析、自动结算等功能。这样一来，企业不仅可以做大供应网络，还能及时掌握行情变化，及时、准确调配采购资源。

双汇在转型升级的路上正飞速向前。

创新发展 履行企业社会责任

作为行业骨干企业，双汇始终不忘公益事业，积极参与慈善捐赠，履行企业社会责任。

双汇在追求企业高速发展的同时，通过项目投资切实履行企业社会责任。为支援三峡建设，双汇在宜昌投资兴建了一个肉类项目；为支持东北老工业基地振兴和矿区产业结构调整，双汇集团在阜新投资兴建了肉类项目；为支持四川地震灾区，增强灾区生产自建的造血功能，双汇投资6.9亿元建设一个占地500亩的肉类加工基地，可直接安排3000多人就业，拉动农民规模生猪养殖，促进农民增收。目前，双汇在全国六大区域建设有30家现代化肉类加工基地，带动300万农户从事与双汇相关的养殖、种植业，有力促进了农业结构调整、农民增收和农村经济发展，充分体现了一个大企业的社会责任。

同时，双汇此前还投入人力和财力用于精准扶贫工作。比如帮助漯河市老窝镇古同村建设果蔬大棚、发展集体经济，带动贫困群众脱贫；配合河南省叶县人民政府开展叶县种养结合项目，出资50万元用于叶县种养结合项目基础设施及配套设施建设，发展乡村生态旅游；联合政府、银行实施产融结合，帮助舞阳县1366户贫困户开展肉鸡养殖等。

多年来，双汇积极参与慈善公益事业，为政府分忧，为困难群众解难。四川汶川大地震双汇捐赠1500万元，2010年玉树地震双汇捐赠600万元，2010年双汇捐赠3000万元资助河南贫困大学生，2012年双汇捐赠2000万元资助西藏援建学校，捐款2000万元用于漯河同心社区建设，2020年双汇捐赠价值1900多万元的紧缺物资支持新冠肺炎疫情防控工作；2021年7月双汇捐赠1500万元现金和52000多箱肉类制品，全力支援河南抗汛救灾工作……

双汇方面表示，将继续加快现有工业基地改造升级，着力打造更加自主可控、安全可靠、竞争有力的产业链条，构建更加完善丰满的绿色食品产业生态，把双汇打造成更具竞争力的世界一流现代化食品企业，为助力食品经济快速发展贡献力量。