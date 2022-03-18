全国爱肝日 奏响春季养肝五步曲

人民网北京3月18日电 （记者乔业琼）3月18日是全国爱肝日，今年的主题是“ 全民参与、主动筛查、规范诊疗、治愈肝炎”。肝脏作为人体非常重要的器官，具有解毒、代谢、造血、储血等生理功能。春季万物复苏，由寒变暖，正是养肝、护肝的好时节。

养肝第一步：充足睡眠。睡眠过程中，人体会进入自我修复模式，如果经常熬夜导致睡眠不足，身体抵抗力就会下降，影响肝脏夜间的自我修复。建议青少年和中年人每天需睡足8小时；60岁以上老年人应睡7小时左右；80岁以上老年人应睡8到9小时；体弱多病者可适当增加睡眠时间。

养肝第二步：尽早戒酒。酒精对肝脏的损害非常明确，长期过度饮酒，通过乙醇本身和它的衍生物乙醛可使肝细胞反复发生脂肪变性、坏死和再生，而导致酒精性肝病。酒精性肝病分为三个阶段：酒精性脂肪肝、酒精性肝炎和酒精性肝硬化。处于前两个阶段的患者，严格戒酒后经过调理和治疗尚有可能痊愈，而一旦发展到肝硬化阶段，即便完全戒酒，病情仍可能缓慢加重。

养肝第三步：保护眼睛。中医上讲，肝藏血、开窍于目，眼睛的健康与肝脏功能息息相关。长期使用电脑、看电视、看手机或者长时间看书，都会造成用眼过度。“久视伤血”，很容易使肝血不足。对于需要长时间面对电脑工作的人来说，工作一段时间后，应适当休息一下眼睛，可以通过闭目养神、远眺，做眼保健操等方式缓解视觉疲劳，从而达到养肝的目的。

养肝第四步：合理搭配饮食。黄曲霉素可诱发肝癌，霉变的大米、花生和瓜子都可能含有较多的黄曲霉素，不要吃这类食物。此外，要合理饮食，挑食、少食，也难逃脂肪肝。胡萝卜、大蒜、菠菜、西兰花、包菜、空心菜、木耳、荠菜、蘑菇、百合等蔬菜营养丰富，可滋补肝脏，建议适量食用。

养肝第五步：心态平和。现代社会竞争压力大，人们容易悲观、愤怒、焦虑、抑郁，这些负面情绪都很伤肝。中医认为，容易生闷气的人常肝气郁结，易怒者则会肝气横逆、肝阳上亢，这两类不良情绪都会伤肝。（综合北京青年报、北京日报、科技日报等）

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