我国新冠病毒疫苗研发始终处于全球第一方阵

人民网北京3月19日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控与疫苗接种工作有关情况，并答记者问。

“从2020年新冠疫情发生以来，在2020年3月份，我们就布局了5条技术路线的疫苗研发工作。”会上，科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委科技发展中心主任郑忠伟表示，截止到目前，我国新冠病毒疫苗的研发工作，还是可以很自信地讲，始终处于全球的第一方阵。具体表现是，已经实现了5条技术路线临床试验的全覆盖。

郑忠伟表示，目前，我国已经有29款疫苗进入临床试验，占到全球的19%；有16款已经在境外开展三期临床试验，占到全球的27%；已经有7款获得了附条件上市或者紧急使用的批准，占到全球的21%；有2款已经纳入世界卫生组织紧急使用清单，占到全球的20%。

“具体来说，目前已经有6款灭活疫苗进入到了临床阶段，有12款重组蛋白疫苗进入到了临床阶段，有5款腺病毒载体疫苗进入到临床阶段，有5款mRNA和DNA疫苗，也就是大家通常说的核酸疫苗进入到临床阶段。这些疫苗很多都正在开展境外三期临床试验。”郑忠伟说。

郑忠伟还说，大家特别关心的腺病毒载体吸入性疫苗，还有减毒流感病毒载体鼻喷疫苗目前正在国外开展三期临床试验。