直播预告：结直肠癌如何治？免疫疗法试一试

大肠癌也被称为结直肠癌，近年来因发病率高受到人们关注。免疫治疗作为近年肿瘤治疗中的热点，目前针对结直肠癌的免疫治疗有哪些？其治疗结果又如何？

11月29日15:00，上海交通大学医学院附属仁济医院肿瘤科副主任涂水平将做客人民好医生客户端，给大家带来结直肠癌免疫治疗方案的相关知识。欢迎届时收看。

专家介绍

涂水平，现任上海交通大学医学院附属仁济医院肿瘤科行政副主任，主任医师，博士生导师。兼任中国医药教育协会肺部肿瘤专业委员会常委，中国研究型医院协会乳腺癌专业委员会常委，中国临床肿瘤学会（CSCO）大肠癌专家委员会委员。

擅长：消化道肿瘤（胃肠、肝胆胰、食道）、肺癌和乳腺癌等各种实体肿瘤的个体化化疗、靶向治疗和免疫治疗。

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