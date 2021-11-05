靶向抗体可让乳腺肿瘤“破防”

科技日报北京11月4日电 （记者张梦然）美国研究人员在某些类型的乳腺癌中发现了一种关键分子，可以防止免疫细胞进入肿瘤杀死内部的癌细胞。3日发表在英国《自然》杂志上的该项研究结果或为找到某些侵袭性乳腺癌的新疗法铺平道路。

论文的主要作者、美国乔治华盛顿大学基础科学研究教授李荣博士说，在癌症进展过程中，这种被称为DDR1的分子组织了一种高阶细胞外基质，就像围绕肿瘤边界的带刺铁丝网，可以防止免疫细胞进入肿瘤。了解到DDR1分子在肿瘤周围形成保护边界，使研究人员能够使用临床前模型来证明，当停用DDR1时，免疫细胞就可渗入肿瘤并杀死内部的肿瘤细胞。

李荣团队研究了三阴性乳腺癌，这是一种侵袭性癌症，约占所有乳腺癌病例的15%。根据美国疾病控制和预防中心的说法，这种类型的癌症缺乏靶向癌症治疗中常用的受体，因此难以靶向肿瘤细胞。免疫疗法的目标是在免疫细胞到达肿瘤中心时激活它们，但DDR1分子为抗肿瘤免疫细胞设置了物理屏障。李荣说，确定这种潜在机制提供了一种新方法，帮助人们为这种难以治疗的癌症寻找新型药物。

研究人员评估了在多个临床前模型中去除DDR1的影响。他们确定，去除DDR1不仅可阻止肿瘤生长，还可以保护身体免受未来肿瘤的侵害。

结合这些新发现，研究人员开发了一种治疗性的DDR1靶向抗体，可打破那道防线，帮助免疫细胞穿越屏障杀死肿瘤。

研究人员称，发现DDR1在抗癌中的重要作用是一项重大进展，可能会改变治疗途径。有了对DDR1的更全面了解，研究人员还希望识别类似于DDR1的其他分子，并使用相同的方法来对抗其他癌症。

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乳腺癌在全球是导致最多女性死亡的癌症类型，而三阴性乳腺癌又是其中最难缠的一个亚型，因为相较于其他乳腺癌，它发病年龄更小、更容易转移——尤令医学界感到棘手的，是其术后复发概率也更高。但现在，科学家找到了三阴性乳腺癌如此难以对付的关键。之所以说这是一个“重大进展”，因为凭借这一发现，将改变医学界对抗三阴性乳腺癌的思路，从而让人们看到了真正击败这一“魔鬼”的曙光。