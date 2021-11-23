近年来，随着经济社会发展，医疗美容行业快速发展。与此同时，一些经营者为了牟取不正当利益，对资质荣誉、产品功效、整形疗效等进行虚假宣传，引发广泛关注。前段时间，国家市场监督管理总局公布2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例（第三批），涉及虚假宣传医生资历、医疗机构资质荣誉，虚假宣传医美产品功效、服务疗效等多种行为类型。监管部门严厉打击医美市场虚假宣传、仿冒混淆等不正当竞争行为，查办了一批医美市场不正当竞争案件，着力规范医美市场竞争秩序，彰显市场监管部门严厉整治医美市场乱象的决心。

为规范行业发展，近年来，我国持续开展打击非法医疗美容专项行动。今年5月，国家卫健委等部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，《方案》明确严厉打击非法医疗美容活动，严格规范医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管，严厉打击非法制售药品医疗器械行为，严肃查处违法广告和互联网信息。近期，国家市场监督管理总局发布《医疗美容广告执法指南》，重点打击使用患者名义或者形象进行诊疗前后效果对比或者作证明，以介绍健康养生知识等形式变相发布医疗美容广告等行为。加强医美行业监管，将更好规范市场秩序、保护消费者权益。

加强监管是医美行业规范健康发展的必然要求。进一步加强监管，才能让无证上岗的“黑医生”、没有资质的“黑机构”、缺乏保障的“黑项目”被市场淘汰出局，让有资质、有品质、有保障的上游商家、医美机构、医美平台脱颖而出。我国已经是全球医美市场增速最快的国家之一，唯有净化医美市场环境，才能促进我国医美行业持续健康发展。说到底，依法规范、加强监管是为了促进更加健康、更可持续、更为长远的发展。

加强医美行业监管，有利于医美市场发展趋于成熟，也有利于医美消费回归理性。当前，我国医美市场以年轻消费者为主，每年的寒暑假、升学季和毕业季期间，许多医美机构会瞄准学生群体推送广告。未成年人身心仍处于发育阶段，更容易受外界影响，更需理性引导。监管部门加强监管，消费者也应谨慎对待医疗美容，合理认识医美功效，查验医美机构资质，选择正规医疗美容机构。

当前大众审美日趋多元，究竟什么是美，每个人都可以有自己的答案。在追求美的过程中，让我们多一些思考、多一份理性。

《 人民日报 》（ 2021年11月23日 05 版）