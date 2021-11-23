专家聚焦心梗及时规范治疗 呼吁注重控制高血压

中新网上海11月22日电 (记者 陈静)中国心血管病患者人数众多，高血压是心血管疾病的主要诱因之一。高血压并发心梗的患者临床表现重，并发症多，预后更差。

季节交替时节是急性心梗的高发季节。进入冬季气温骤降，中南大学湘雅二医院心血管内科主任医师胡信群教授22日接受记者采访时提示：“心血管病患者对天气变化敏感性很高，突然的寒冷刺激，很容易发病。

记者22日获悉，上海市第十人民医院(同济大学附属第十人民医院)心脏中心副主任医师张毅教授、中南大学湘雅二医院心血管内科主任医师胡信群教授、南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)心血管内科行政副主任李春坚教授在此间共同聚焦心梗的及时规范救治。他们呼吁高血压患者预防与降压并重。

胡信群教授告诉记者，心梗的典型症状包括：异常胸痛；胸闷不适、呼吸困难；伴随有腹痛、后背、左肩及下颚的放射痛等。

胡信群告诉记者，“稳定性心绞痛”好发于活动后，可出现左胸及心前区的胸痛症状，休息或服药后症状可较之前减轻。除了胸痛之外，胸闷不适、呼吸困难则是明显的心肌梗死的表现。心肌梗死的患者可有劳累、乏力、大石压胸感、胸部紧缩感、呼吸困难、气喘等表现，需重视且及时就诊。与此同时，心肌梗死患者除了胸痛的症状，还可能伴随有腹痛、后背、左肩及下颚的放射痛以及大汗淋漓等。

及时、规范的救治对心肌梗死患者十分重要。南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)心血管内科行政副主任李春坚教授对记者说，正确救治心梗患者，首先要及时让患者原地平躺，随意搬动患者会加重心脏缺血，危及患者生命。硝酸甘油对心梗的作用是有限的，应立即拨打120寻求专业帮助。此外，如患者心脏突然停止跳动，立即接受高质量心肺复苏。这位专家指出，单一施救者应先进行胸外按压再进行人工呼吸，即，进行30次胸外按压后，做2次人工呼吸。

李春坚教授介绍，吸烟，饮酒，高血压，糖代谢异常，肥胖，缺乏锻炼，早发冠心病家族史等都是心肌梗死患者常见的危险因素。高血压控制不好，会引发心梗、心衰等更严重的症状。高血压是怎么一步步造成心血管事件甚至导致心衰的？李春坚教授解释：“高血压患者心脏收缩时，通过主动脉把血液输送到周围的血管，承受的压力比正常血压时来得大，容易形成左心室肥厚；此外，长期高血压容易在血管中形成斑块。在激烈运动、情绪波动等诱因下，斑块可能破裂，大量的血小板和凝血酶向斑块破裂的地方聚集，形成血栓。”这位专家指出，如果血栓堵在心脏的冠状动脉就会发生心梗；冠心病、高血压、心脏瓣膜病、糖尿病等慢性病患者均是心衰的高危人群。

如果高血压长期管理不好，会带来更多并发症。胡信群教授强调，高血压的管理十分重要，并倡导提前给患者使用降压效果好的药物，把血压快速降下来。胡信群教授介绍，药物选择方面，目前传统的5大类降压药都有一定的降压效果，“但我们需要新型的降压药物，既可以降压，也能够预防心血管疾病或事件的发生。依据目前的临床证据，以沙库巴曲缬沙坦为代表的血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂(ARNI)已经成为高血压治疗的新药物类型。”

采访中，记者了解到，虽然胸痛是心血管事件发生前非常易于辨别的症状，也有很多病人因为自己反复出现短暂胸痛，反复就诊，“杯弓蛇影”的心理给患者及家人带来了诸多困扰。上海市第十人民医院(同济大学附属第十人民医院)心脏中心副主任医师张毅教授直言：“不是所有的胸痛都是心绞痛，都是心梗。心绞痛有其自身的特点，多位于胸骨后，典型者表现为胸骨后压榨感、紧缩感。胸痛有很多原因，鉴别也比较复杂，需要充足的医学知识和临床经验。患者不麻痹大意也不要过分恐慌。”

此外，张毅教授介绍：“心梗造成的坏死心肌组织，需要6~8周以上，才能逐渐形成纤维瘢痕，组织才能相对稳定。幸存的心肌要承担更大的工作压力，因此很容易发生心力衰竭。因此，心梗的患者，心脏最怕累。要养护心脏，在饮食、活动、生活起居上都要特别注意。”

这位专家希望民众养成良好的生活方式，以有效预防心梗，同时避免过劳、情绪波动、饱餐、用力排便等诱发因素等，并定期体检。