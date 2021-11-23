心梗突发 最容易做错这几件事

刚刚过去的11月20日是我国第八个“中国心梗救治日”。 “1120”代表着2个120。其一是出现急性胸痛要及时拨打120；其二是急性心肌梗死抢救的黄金时间为120分钟。

特别是寒潮来袭，急性心梗更是到了高发期。不过，心梗搞突袭时，大家都知道如何正确处置吗？今天，120北京急救中心就给大家梳理一下，心梗发作时，我们最容易犯的几个错误，有的甚至是致命性错误。

心梗不请自来 多是这六个诱因

急性心肌梗死是一种危及生命的突发疾病，多发生在冠状动脉粥样硬化狭窄基础上，由于某些诱因致使冠状动脉粥样斑块破裂，血中的血小板在破裂的斑块表面聚集，形成血块（血栓），突然阻塞冠状动脉管腔，导致心肌缺血坏死；另外，心肌耗氧量剧烈增加或冠状动脉痉挛也可诱发急性心肌梗死。

六个常见诱因包括：过度劳累；紧张、愤怒等激动情绪；暴饮暴食；寒冷刺激；便秘；吸烟、大量饮酒以及吸毒过量。

有些急性心肌梗死患者，在起病前1至2天或1至2周有前驱症状。最常见的是原有的心绞痛加重，发作时间延长，或硝酸甘油效果变差；或既往无心绞痛者，突然出现长时间心绞痛。但是也有很多患者发病前并无任何征兆，突然起病，往往措手不及。

九个典型症状 警惕心梗突袭

120北京急救中心的医生介绍，心梗的典型症状是胸骨正中间或中间偏左的地方出现心绞痛，有濒死感、压迫感，可持续5至15分钟或以上。还有人会伴有出汗、恶心等症状。一般来说，普通的心绞痛不会超过5至10分钟，胸痛持续20分钟还不缓解要高度怀疑心梗。

此外，有时心梗还会出现不典型症状，表现为胃疼、牙疼、嗓子疼，十分容易被忽视。出现上述症状时，患者本人及家属要格外警惕，最好马上送医，决不能忍耐。

典型的心肌梗死症状包括：

1.突然发作剧烈而持久的胸骨后或心前区压榨性疼痛，休息和服用硝酸甘油不能缓解，常伴有烦躁不安、出汗、恐惧或濒死感。

2.少数患者无疼痛。

3.部分患者疼痛位于上腹部，可能被误诊为胃穿孔、急性胰腺炎等急腹症，还有少数患者表现颈部、下颌、咽部及牙齿疼痛，易误诊。

4.神志障碍，可见于休克患者或“脑心综合征”患者。

5.全身症状，难以形容的濒死感、周身不适。

6.胃肠道症状，表现恶心、呕吐、腹胀等。

7.心律失常，见于75%至95%患者，发生在起病的1到2周内，以24小时内多见。

8.心力衰竭，主要是急性左心衰竭，在起病的最初几小时内易发生，也可在发病数日后发生，表现为呼吸困难、咳嗽、发绀、烦躁等症状。

9.低血压、休克，可表现为收缩压小于80mmHg，面色苍白，皮肤湿冷，烦躁不安或神志淡漠，心率增快，尿量减少。

这些常见错误 让心梗更“致命”

急性心肌梗死现场处置不当可直接危及生命！

错误1：走到路边等救护车 当疑似心梗发作时，应该立刻停止任何重体力活动，原地休息，并及时平息激动的情绪以减轻心肌耗氧量。切忌不要自行走动，更不要自行走到路边等候急救车。因为这样会加重心脏负担，直接导致患者猝死。

错误2：等亲人到来再打120 据调查，1/4的患者不会第一时间拨打急救电话，而是给自己的家人打电话，等家人赶来后才打120，从而延误抢救时机。统计还发现，心梗患者中有近一半是自行到医院，认为这样更快捷，只有不到26%的人通过呼叫急救车到达医院。但实际上，很多病人由于处置不当，死在了自行去医院的路途中。

错误3：过度吸氧，随意服药 心梗发作，应让病人平躺或半卧位，保持安静，减少受刺激。冬季要注意保暖。如果患者出现缺氧症状如呼吸困难、口唇紫绀等可吸氧。但是吸氧不是常规，过多吸氧反而有害。

如果病人有冠心病病史，怀疑急性心肌梗死时，可在专业人员指导下服用硝酸甘油、阿司匹林等药物。但如果没病史或不清楚病人的情况，最好不要随便给病人服药。如果在突发心脏病时发生便秘，一定不要强行排便，应到医院听从专业处理，否则可直接导致病情恶化。

错误4：不听从医生安排，按个人意愿指定医院 心梗发作后，挽救心肌很重要。关键是要配合医生。医院的急救能力有很大差异，每个地区都有专门收治急性心肌梗死的医院。一定要听从急救医生安排，送到有能力救治急性心肌梗死的医院就医。而不是凭借自己的喜好，指定救治医院。

错误5：犹豫不决，迟迟不签字手术 病人如确诊心梗就应马上进行溶栓、导管等特殊治疗。但现实生活中，很多病人家属往往不太配合，医生非常着急，家属却迟迟不在手术协议上签字。还有的家庭，要把所有亲戚都叫过来一起商量，说好每家出多少钱后才做手术，或者是为了免除决策者的责任，导致宝贵的抢救时机白白被浪费。

因此，为了病人的安危，家属一定要信任医生，并配合医生工作，尽快签字，尽快进行特殊治疗。

文/本报记者 李洁