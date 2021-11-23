打了HPV二价苗还能打九价吗？专家：以后续疫苗说明书为准

中新网广州11月21日电 (记者 蔡敏婕)广东省明确从明年9月开始针对具有广东省学籍、新进入初中一年级且未接种过HPV疫苗的14周岁以下女生，实施国产双价HPV疫苗免费接种。自此，有关HPV疫苗接种的话题备受关注。“不少人关心打了二价苗后，将来是否能接种四价、九价疫苗。这一切要以后续疫苗的说明书为依据。”广州市妇女儿童医疗中心特需人群接种门诊主任胡丹丹近日表示，进口四价苗、九价苗就有过类似的先例，高价疫苗的说明书上会给出明确的指引。

广东省预防医学会儿童保健专委会近日在广州成立，胡丹丹担任首任主委。据介绍，专委会成立后，将依托专家团队的技术帮扶，为各级儿童保健机构建设特色儿童保健专科提供技术支持，进一步推动覆盖广东省21地市的特需人群接种门诊。

胡丹丹称，尽管国产二价HPV疫苗上市时间较短，但在现有临床试验中没有看到严重不良反应的报告，“国产二价疫苗已通过世卫组织的预认证，说明在安全性、有效性、质量均获得了国际的广泛认可”。

目前，全球上市的HPV疫苗有二价、四价、九价三种。二价疫苗可以预防HPV16和HPV18型病毒感染。四价疫苗可以预防6、11、16、18型HPV感染。九价疫苗是针对HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58九种亚型。

其中，国产二价疫苗不仅覆盖9岁至45岁女性人群，还改善了国内的接种程序，15岁至45岁女性接种3针，9岁至14岁女孩仅需接种2针。胡丹丹称，现有研究表明，女性在接种疫苗后7个月抗体滴度抵达峰值，随后有所下降，但直到完成接种后42个月，抗体滴度依然长期稳定在一个平台期，对预防疾病是有效的。

打了二价苗，将来疫苗供应充足的时候，能否接种九价苗？对此，胡丹丹称，打完二价后，未来我国开发出上市的成熟九价甚至更高效价疫苗后，能否接种，也应该以后续疫苗的说明书为准。

据悉，目前由厦门万泰研发的九价HPV疫苗已经进入三期临床阶段。