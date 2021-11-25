血糖控制差 当心睡不香

糖尿病患者往往合并睡眠不足和睡眠质量差。糖尿病相关的代谢紊乱引起多种组织器官继发性的生理病理改变，其中对中枢神经系统的不利影响（包括神经行为与神经递质异常、自主神经功能紊乱）可能导致睡眠障碍。

一般来讲，10至15分钟内可以入睡，且整个睡眠中从不觉醒，醒后舒适，就可以称之为良好的睡眠。诸如难入睡、睡眠不深、睡后异醒、自觉多梦、早醒、醒后不易入睡、醒后感到不舒服或疲乏、白天嗜睡等等，都可以算作是睡眠障碍。一般成年人每天有7到8小时，老年人5到6小时的睡眠，就睡够了。

为什么说糖尿病的发生、发展与睡眠障碍关系密切呢？一方面，睡眠障碍促进2型糖尿病的发生，影响糖尿病患者血糖的控制；另一方面，糖尿病患者，特别是血糖控制较差者，常常会出现睡眠障碍，长此以往会形成恶性循环。

睡眠障碍会影响糖尿病患者的血糖控制 长期睡眠障碍的病人，可以造成人体氧量增加，能量代谢比睡眠状态旺盛，容易造成高血糖或低血糖的风险。糖尿病患者的糖化血红蛋白会增高，空腹及餐后2小时血糖均会升高。

各种慢性并发症会加重睡眠障碍 糖尿病患者并发慢性并发症时会出现四肢末梢间断性疼痛、皮肤麻木、瘙痒、对温度的感觉异常、夜尿增多等，这些症状会不断形成恶性循环，从而加重睡眠障碍。

急性并发症会影响睡眠质量 夜间低血糖、高渗性昏迷、酮症酸中毒是糖尿病患者常见的急性并发症，不但会影响患者睡眠质量，还可能会危及患者生命。

总之，好睡眠要点：生活有规律，顺其自然，营造睡眠的好环境，晚间不要贪食，远离咖啡因和尼古丁，睡前4至6小时不饮酒，规律进行体育锻炼，午睡时间不超60分钟。(李冬)