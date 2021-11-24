儿童新冠疫苗剂量为何与成人一样

疫苗的机制与治疗性药物不同，疫苗里的抗原在进入身体后，不是被直接代谢，而是经过免疫系统进行抗原递呈，免疫细胞识别后产生抗体，抗体再发挥防止病毒感染等作用。

“妈妈，打针的地方今天还疼”“我好困，还要再睡会”……近一段时间，许多3到11岁的孩子都接种了新冠疫苗，这些孩子的小“抱怨”让家长感到十分忧虑。

据说这些现象都是接种新冠疫苗的正常反应，可有些家长心里还是会犯嘀咕：这会不会跟孩子接种疫苗的剂量有关？为啥疫苗剂量孩子和大人是一样的？究竟啥反应才是正常的？

针对上述问题，科技日报记者11月20日专访了国药集团中国生物首席科学家张云涛，为您答疑解惑。

绝大多数疫苗剂量都是“一视同仁”

孩子生病后的用药量一般比成人少，但在新冠疫苗的接种中，3到11岁的小朋友接种的疫苗剂量却和大人一样，小小的人儿却承载了和大人同等剂量的疫苗，他们的身体会不会因此吃不消呢？

治疗性药物的用药剂量要考虑服药者体重，可能还要考虑服药者身体的表面积。

“疫苗的机制与治疗性药物不同，疫苗里的抗原在进入身体后，不是被直接代谢，而是经过免疫系统进行抗原递呈，免疫细胞识别后产生抗体，抗体再发挥防止病毒感染等作用。”张云涛说，疫苗生产抗体的过程，跟体表面积、体重没有相关性。

事实上，绝大多数疫苗的剂量都是不区分成人、儿童的。例如乙肝疫苗、宫颈癌疫苗、肺炎疫苗都未针对不同人群设定不同剂量。

“例如，婴儿也会注射的IPV疫苗（注射型脊髓灰质炎灭活疫苗），小月龄孩子的注射量和大人是一样的。”张云涛说，一般来说，在保障安全性的前提下，采用统一剂量疫苗，这是全球的通用办法。

在临床研究过程中，新冠疫苗研发者对成人、儿童进行高、中、低3个剂量的分组试验，发现同等剂量时成人、儿童产生的免疫效果基本一致。

“目前，公众接种的都是中剂量新冠疫苗，而非高剂量，这是因为中剂量已足够激发有效的免疫保护。”张云涛总结，疫苗的剂量确定原则是，在保证安全性的原则下，尽量选择最能起到预防作用的剂量。

孩子接种后免疫效果可接近“满格”

还有一部分家长担心，孩子的免疫系统仍在发育中，此时打疫苗能否起到应有的效果？

“首先从机制上来说，疫苗在进入儿童身体后，产生抗体的机制和成人是完全相同的，没有区别。”张云涛解释，其次，尽管小孩的免疫系统仍在发育中，但其实3岁以上孩子的免疫系统已基本完善、接近成人。

那么，孩子在接种疫苗后，产生的免疫效果能达到“满格”吗？答案是，接近满格。

资料显示，免疫原性是指能引起免疫应答的性能，即抗原能刺激特定的免疫细胞，使免疫细胞活化、增殖、分化，最终产生免疫效应物质抗体和致敏淋巴细胞的特性。

“从新冠疫苗的研究数据来看，18到59岁年龄段的人免疫原性是最好的，其次是18岁以下年龄段的人，60岁以上年龄段的人免疫原性是最差的。”张云涛解释，这是由于随着人体衰老各种机能退化，使得老年人的免疫原性降低，而18岁以下人群的免疫原性是好于老年人的。

“但其实这种差异很小，没有特别明显，不具有统计学上的意义。因此，各年龄段的接种策略都是一样的。”张云涛补充道。

儿童新冠疫苗研究与成人同步展开

虽然3到11岁人群的新冠疫苗接种工作近段时间才启动，不过，与儿童注射新冠疫苗相关的研究工作是与成人同步开展的。

据介绍，在国药集团中国生物新冠疫苗临床试验启动的当天（2020年4月12日），就开展了关于3到17岁年龄段的两针、三针新冠疫苗的研究工作。此外，国药集团中国生物还在阿联酋启动了3到17岁人群接种新冠疫苗的安全性和免疫原性系统研究。

“新冠疫苗在每个年龄段的批准使用，都有着严格的审批流程，都需要有足够的相应数据才能进行紧急使用或者上市审批。”张云涛说，因此在临床试验设计上就要提前考虑，以便更好地服务于全民免疫屏障的形成。

在进行3到17岁年龄段新冠疫苗紧急使用的综合研判时，需要的数据包括中和抗体的数据、安全性数据等。“安全性数据包括全身的安全性数据和局部的安全性数据。比如局部的疼痛红肿、嗜睡以及罕见的不良反应都要观察。”张云涛说，从新冠疫苗不良反应发生率来讲，研究结果显示，成人和儿童是一样的，没有什么区别。

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儿童接种疫苗要注意这些

“接种完疫苗半小时如果没事，应该就不会出现严重的不良反应。”张云涛说，3到11岁人群的新冠疫苗接种工作已进行了一段时间，接种的孩子最主要有3个不良反应：发烧、局部疼痛、嗜睡。

事实上，随着疫苗生产工艺的大幅改进，我国新冠疫苗的研发工艺总体上处于先进水平。

“儿童接种新冠疫苗的安全性数据应该会好于接种其他疫苗的安全性数据。”张云涛说，疫苗工艺经过多年的发展，目前已经非常成熟，而且集成应用了先进自动化控制技术。举例来说，新冠灭活疫苗中应用的生物反应器使用了更先进的控制技术、更优化的灭活工艺；而在灭活反应后的纯化步骤上，新冠灭活疫苗由于使用了更先进的纯化技术和材质，疫苗中可能出现的杂质更少。这些都为该疫苗的安全性提供了重要的保障。

那么，儿童注射疫苗需要比成人多注意哪些方面呢？

在国务院联防联控机制此前召开的新闻发布会上，免疫规划专家表示，除了要了解新冠疫苗接种的流程，还要关注自己孩子的健康状况。做好疏导的工作，因为5岁以上的儿童可能会出现一些心因性反应，大一点的儿童要避免剧烈运动，留观30分钟。如果接种儿童出现了怀疑与不良反应有关的情况，要及时进行报告。如果遇到与接种其他免疫规划疫苗或者非免疫规划疫苗时间上重叠，一定确保新冠疫苗与其他疫苗接种要间隔14天以上。（记者 张佳星）