直播预告：解密双免疫治疗 关于胸膜间皮瘤的那些事儿

恶性胸膜间皮瘤是原发于胸膜间皮的罕见且具有高度侵袭性、致命性的恶性肿瘤。虽然该疾病发病率较低，但恶性程度高，对患者影响大。胸膜间皮瘤诊疗现状如何？创新双免疫治疗为患者带来怎样的获益？

11月24日14:00，中国医学科学院肿瘤医院内科主任医师段建春，解放军总医院肿瘤医学部肿瘤内科副主任汪进良，中国抗癌协会康复会会长史安利，中国抗癌协会科普委员会常务委员、科普作家李治中做客人民好医生客户端，和我们一起聊聊关于胸膜间皮瘤的那些事儿，为网友答疑解惑，欢迎收看。

专家简介

段建春，中国医学科学院肿瘤医院内科主任医师，肿瘤学博士，硕士生导师。CSCO非小细胞肺癌专家委员会委员 ，CSCO免疫治疗专家委员会委员，CSCO青年专家委员会委员，CSCO肉瘤专家委员会委员，国家抗肿瘤药物临床应用监测青年专家委员会副主任委员，北京医学奖励基金会肺癌医学青年专家委员会副主任委员，中国初级卫生保健基金会肺癌专业委员会常务委员，北京肿瘤学会肺癌专业委员会常委，北京癌症防治学会肺癌免疫治疗专业委员会常委，北京医学会肿瘤学分会青年委员会委员，教育部“创新团队”骨干成员，国自然青年基金，国自然面上项目获得者，荣获“教育部科技进步一等奖”“国家科技进步二等奖”。长期致力于肺癌为主的胸部肿瘤的规范化个体化多学科综合治疗及转化研究。

汪进良，解放军总医院肿瘤医学部肿瘤内科副主任，硕士生导师。北京癌症防治学会肺癌免疫治疗专委会副主任委员，中国研究型医院学会分子肿瘤与免疫治疗专委会常务委员、秘书长，中国临床肿瘤学会（CSCO）青年专家委员会常务委员。

史安利，中国抗癌协会康复会会长，北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席。2010年至今任中国抗癌协会康复会会长，2015年任北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席。

李治中，笔名菠萝、科普作家，中国抗癌协会科普委员会常务委员，深圳市拾玉儿童公益基金会秘书长，北京大学药学院客座教授。著有《癌症.真相：医生也在读》等多本科普畅销书。

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