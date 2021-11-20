心梗救治日：警惕！这些心梗早期预警信号要牢记

11月20日是中国心梗救治日。心梗严重威胁着人们的生命健康，由其引发的猝死更是危险至极。什么是心梗？心梗早期有哪些预警信号？如何预防心梗发生？近日，人民网记者就此采访了首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心黄榕翀教授。

黄榕翀教授介绍，“心梗”即心肌梗死，一般指急性心肌梗死，是冠心病的一种急症。急性心肌梗死是由于冠状动脉出现急性阻塞，心肌缺乏血液供应出现坏死，继而心脏功能受损的一种威胁生命的疾病。通常急性心肌梗死由劳累、情绪激动、饱餐等各种引起心脏耗氧增加的因素诱发。

黄榕翀教授表示，冠状动脉粥样硬化是急性心肌梗死最常见的病因，患有高血压、糖尿病、血脂异常等人群更容易发生急性心肌梗死。同时，吸烟、超重或肥胖、不合理饮食、缺乏运动、情绪激动、天气变化等因素也会造成急性心肌梗死的发生。另外，如直系亲属中有早发冠心病的人群，也要积极预防心梗的发生。

心梗早期有哪些预警信号呢？黄榕翀教授谈到，心梗发作时最常见的症状是胸痛，常常位于胸部，表现为刺痛、烧灼样痛、钝痛等，可放散至左肩部、左上肢、背部、下颌部，也可能表现为咽部紧缩感。胸痛通常持续10~20分钟以上，伴有出汗、乏力、恶心、呕吐等症状。“心梗发生前也可能没有任何症状。所以，对于存在冠心病危险因素的人群，一旦出现心前区不舒服、心慌、腹痛、头晕、血压突然降低、晕厥等，都要注意警惕。”黄榕翀教授提示。

“急性心肌梗死早期识别和诊断很重要，但更重要的是预防心梗的发生。”黄榕翀教授建议，心梗易患人群要尽早纠正吸烟等不良生活习惯，日常生活做到适度活动、合理膳食、科学减重等。高血压人群要有效控制血压，糖尿病人群要降低血糖，血脂异常人群要口服降脂药物。40岁以上的人群需要针对心脏病进行相关检查，必要时可以进行颈动脉超声、超声心动图等。如果检查结果发现异常，要尽快到心内科门诊就诊。

当身边有人发生心梗时该如何急救？黄榕翀教授说，急性心肌梗死易患人群如果曾有持续发作几秒到几分钟的不明原因胸痛、胸闷，应随身携带急救药。如服药后胸痛未缓解，应尽快拨打120急救电话，紧急送医。如果身边有人突发急性心肌梗死，需要第一时间拨打120急救电话，说明病人发作时间、地点、主要症状和目前状态。在等待救援期间，应该尽可能保持病人处于安静、空气流通的环境。同时，注意病人神志，如果有条件的可以监测病人血压、心率。病人一旦出现晕厥、心跳停止，应尽快进行心肺复苏。如果公共场所配有AED设备，也可以按照说明书使用。