嵌合外泌体为肿瘤免疫治疗带来新思路

科技日报北京10月21日电 （记者陆成宽）21日，记者从中科院过程工程所获悉，该所研究人员创建了一种嵌合外泌体，实现了淋巴结和肿瘤组织的双重靶向，以此激活了淋巴结内免疫应答，并改善了肿瘤免疫微环境。该双效协同机制在多种动物模型上显著抑制了肿瘤进展，为肿瘤免疫治疗带来新思路。相关成果在线发表于《科学·转化医学》。

外泌体是细胞分泌的一种囊泡型天然生物颗粒，在体内具有独特的转运路径和生物学功能，以此创建的新剂型有望在体内复杂环境下实现精准递送和预期疗效，在肿瘤个体化治疗领域应用前景广阔。

“现有的大部分肿瘤免疫治疗侧重于提升体内免疫细胞功能和数量，但通常难以克服实体肿瘤部位的免疫抑制微环境，使得瘤内浸润的免疫细胞难以有效发挥其抗肿瘤功能。”中科院过程工程所研究员马光辉说。

为此，研究人员结合十余年颗粒剂型、疫苗递送和肿瘤免疫的研究经验，提出了淋巴结-肿瘤双靶向型外泌体用于双效协同肿瘤免疫治疗的新策略。研究团队选择了具有强吞噬能力的巨噬细胞对肿瘤细胞核进行摄取，经过体外免疫驯化后形成免疫激活型巨噬—肿瘤杂合细胞。该细胞分泌的巨噬—肿瘤嵌合外泌体能够继承两种来源细胞的功能，双重靶向到淋巴结和肿瘤组织，同时实现淋巴结内免疫应答激活和肿瘤免疫微环境改善。

中科院过程工程所研究员魏炜表示，这项成果属于临床前研究，实际临床疗效仍有待进一步验证。鉴于制备嵌合外泌体的材料均为患者自身细胞，该制剂在临床肿瘤个体化治疗领域具有较好的转化前景。