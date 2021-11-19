新冠疫苗加强针三问三答（健康直通车（第72站））

近期，浙江省丽水市景宁畲族自治县对接种新冠疫苗满6个月达18周岁及以上的人群实施加强针免疫接种。图为近日在当地新冠疫苗集中接种点，医务人员正在给市民接种加强针。

李肃人摄（人民视觉）

当前，全球累计新冠肺炎确诊病例已经超过2.5亿例，一些国家新增确诊病例数接近或超过此前高点，中国外防输入压力持续增大。

疫苗接种是预防控制疾病传播的有效手段，开展加强免疫对于保护易感人群、有效遏制疫情传播具有重要意义。目前，全国多地已启动新冠疫苗加强免疫接种工作。

探访现场

大巴车流动接种

“您拿着身份证到这里排队登记……”

“加强针和第二针需要间隔6个月以上……”

日前，在北京市朝阳区甜水园街图书批发市场前的广场上，两辆颜色醒目的疫苗流动接种大巴车停驻在此。现场接种疫苗的群众在工作人员的指引下，按照一米线有序排队，扫码、测温，确认无接种禁忌后，依次签署知情同意书、填写疫苗接种单，之后先在第一辆流动接种车上接种加强针，再移步至另一辆作为留观区的大巴车进行30分钟的观察。

走进流动接种车，医护人员正按照各自的职责分工，协助受种居民依次完成疫苗接种。接种车内设有两个接种台，为应对特殊情况，车里还设置了应急处置区，配置有血压仪、应急药品等。

“从排队到留观结束，前后不到一个小时，速度特别快。”在现场，一名刚接种完的居民表示，流动车来了，抽个空就能打加强针，省心又省力。

“中午刚来了一位92岁的老太太来打加强针，大家打疫苗的热情很高。”六里屯街道碧水园社区书记薛卫芳介绍，最近几天这个流动接种点每天约为200人接种新冠疫苗加强针。

六里屯街道民生保障办公室副主任王蒨介绍，为方便群众及时接种加强针疫苗，街道从10月27日正式开启“2+3”模式——在辖区内2个固定接种点的基础上，增加3组流动车用于新冠疫苗的加强接种，流动车灵活设置在各社区人流量大的区域，每两辆车一组，满足接种和观察条件。在周一到周日的接种时段，无接种禁忌、符合接种时间间隔要求的群众，携带居民身份证就可以进行接种。

为了保障疫苗接种有序高效进行，王蒨介绍，接种点医护人员会仔细核对知情同意书上各栏事项，从专业角度耐心为大家答疑解惑，让群众放心；线上提前预约、线下统一组织接种齐发力，有效缩减等候时间，让群众接种更顺心；在各疫苗接种点增设保暖设备，慰问一线医务人员暖人心……截至11月14日，六里屯街道累计接种加强针超3万剂次。在全国，像六里屯街道这样推进新冠疫苗加强免疫接种工作的，还有很多。

权威解答

加强免疫增抗体

为什么要开展新冠疫苗加强免疫接种？加强针能否应对不断变异的病毒毒株？新冠疫苗加强免疫接种与全程免疫间隔多久？

“从国内外研究的结果看，应用新冠疫苗之后，抗体水平随着时间的推移出现下降情况，加强针就是通过增加接种疫苗的剂次，可以快速提高抗体水平。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆日前在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，目前研究表明，有的灭活疫苗接种完第三针后，与第二针满一个月后相比，第三针满一个月后的抗体水平大概提升5倍左右，有的可能会更高一些，这意味着会产生更好的保护效果。

关于病毒变异的问题，王华庆表示，目前所有的疫苗对前期出现变异株引起的发病仍有保护作用，特别是对重症的保护作用更明显一些。

“目前关于加强针规定的间隔6个月以上，是根据前期临床研究的一些结果，还有专家论证确定下来的。”王华庆说，根据过去使用其他疫苗的经验，如果间隔增加，总体免疫效果不会受到太大影响。但如果间隔的时间越长，随着抗体水平下降，一旦有传染源暴露时，感染风险会增加，因此建议大家按照间隔时间要求，尽快开展加强免疫接种工作。

国家卫健委日前发布的新冠疫苗加强免疫接种相关问答（以下简称“问答”）显示，当前可用于实施加强免疫接种的疫苗有国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司的灭活疫苗和天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗。根据疫情防控需要，在全程接种上述疫苗满6个月的18岁及以上人群中实施加强免疫接种。

如何确定加强免疫接种新冠疫苗的类型？问答提醒，现阶段要使用已接种过的原疫苗进行加强免疫。其中，使用同一种新冠病毒灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上使用原灭活疫苗进行1剂次加强免疫；使用不同灭活疫苗完成两剂次接种的人群，原则上优先使用与第2剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫，如遇第2剂次相同疫苗无法继续供应等情况，可使用与第1剂次灭活疫苗相同的疫苗进行1剂次加强免疫；使用腺病毒载体疫苗接种的人群，使用原疫苗进行加强免疫。

关于去哪里打加强针，问答指出，原则上感染高风险人群和保障社会基本运行的关键岗位人员加强免疫接种由各相关单位统一组织实施；其他人群可到辖区指定的接种单位进行预约接种。各地具体接种信息见当地卫生健康部门或疾控中心发布的官方信息。

重要提醒

流感防控别放松

在日前举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，目前全国疫情整体趋于平稳，前期受疫情影响的多个省份疫情已得到有效控制，成功阻断了病毒的传播。黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制。辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。

监测结果显示，3月以来，全国流感活跃度高于去年同期水平。尤其是9月份以来，南方一些省份流感活跃水平呈明显上升趋势。专家综合研判，随着冬季来临、气温降低，新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险增加。

“新冠疫苗的作用在预防新冠的过程中已经得到很好体现，而流感疫苗是预防流感的最有效手段，尤其是婴幼儿和老年人接种之后可以降低严重并发症的风险。”王华庆指出，接种新冠疫苗不能代替流感疫苗。中国流感疫苗预防接种技术指南中已经确定接种流感疫苗的优先人群，老人和孩子都是流感防控的重点人群。

在《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》中，目前建议流感疫苗与新冠疫苗的接种间隔在14天以上。

“接种过程中除了注意时间间隔外，还要注意以下几点。”王华庆强调，既往接种流感疫苗尤其是同技术路线的疫苗，如果出现急性过敏反应，后续就不能再接种这个流感疫苗；在接种过程中，受种者要如实向接种医生报告自己的健康状况和用药史，目前看有些药物会影响流感疫苗接种效果；目前接种的流感疫苗主要有两大类：减毒活疫苗、灭活疫苗，这两类疫苗应用对象不同，疫苗特性和禁忌也不同，接种之前把自己的情况和医生说明，这样医生能很好地判断接种者更适合哪种技术路线的流感疫苗；接种流感疫苗之后要在现场留观30分钟。